El delantero Sebastián Lomónaco sigue en Arsenal

El plantel, que entrena sólo en un turno por la mañana, este sábado, desde las 9, se medirá en el Viaducto ante Chacarita Juniors, tras haber superado entresemana al equipo María Teresa por 6 a 0 y por 2 a 0 a Juventud Progreso, ambos conjuntos de la ciudad de Venado Tuerto.

“Se habló bastante esta semana. Sabía que era una gran ayuda económica para el club, si lo tenía que hacer lo hacía, pero me dijeron que me quede para pelear el ascenso y renovar. Si se da el pase bienvenido y sino contento porque me voy a quedar pelear el ascenso, quizás eso era lo que me iba a doler”, dijo Lomónaco a Hablemos de Arsenal ante el interés’ mendocino, pero dejó la puerta abierta si había una gestión superior del Tomba.

Lomónaco, fue el autor de uno de los tantos ante Juventud Progreso, y fue alentado por la gente para que continuará en Sarandí. “Lo que hace la gente conmigo me pone contento. Que valoren que salí de las inferiores y reconozcan que uno hace bien las cosas por el club donde nació, es lindo”, dijo.

Arsenal venció a dos conjuntos de Venado Tuerto, María Tereza y Juventud Pueyrredón, por 6 a 0 en el primer caso con tantos de Leandro Garate y Alejo Antilef, dos cada uno, otro de Lucas Necul y el restante del rosarino Gonzalo Gómez.

En el otro ensayo vespertino, el Viaducto ganó 2 a 0 mediante goles de Sebastián Lomónaco y Ramiro López. En ambos cotejos, el DT Sergio Rondina mezcló titulares y suplentes, Maximiliano Gagliardo atajó un penal sobre la hora y la única preocupación fue una molestia de Fernando Torrent Guidi que sólo jug• media hora, y ya ante Tigre había quedado afuera por las dudas.