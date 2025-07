Sandra Borghi se separó de su pareja luego de 14 años de relación

En principio, Borghi explicó en Intrusos por qué mantuvieron la noticia en secreto durante dos meses: “decidimos primero internalizar puertas adentro lo que nos pasaba. A veces uno toma decisiones y necesita primero entender si es la relación correcta”, dijo.

“Hace un par de meses que estamos separados. Nos tomamos nuestro tiempo, analizamos mucho. Es una familia hermosa y ensamblada en la que fuimos muy felices. Nos duele mucho todo esto. Lo primero que hicimos fue hablar con nuestros hijos, atravesar las preguntas, angustias y tristezas. Esto nos afecta a todos”, añadió la periodista.

“No hay nada que ocultar, no hay terceros, broncas o rencores”, concluyó la comunicadora que recientemente celebró sus 50 años con una fiesta temática estilo "Cowboy". Según se supo, su entonces pareja no asistió al evento.

Embed EXCLUSIVO: LA PALABRA DE SANDRA BORGHI TRAS SU SEPARACIÓN@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/pXBuiwSD0X — América TV (@AmericaTV) July 16, 2025

Sin embargo, la hija de él sí estuvo presente y se emocionó cuando ella brindó un discurso ante los presentes: “Ahora voy por la otra mitad de la vida, por el otro 50 y sé muy bien lo que quiero, pero también sé lo que ya no quiero”.

“Ya no insisto donde no es o donde no hay con quién. Ya no me quedo sentada si quiero bailar, bailo. Ya no dejo para después de la vida. Ya no es lo que quiero hacer hoy. Ya no digo que me quiero cuidar. Me cuido y listo. Ya no abandono por miedo, voy al frente”, concluyó.

Luego, en diálogo con TN Show, Sandra contó cómo está atravesando este difícil momento: "Estoy triste, muy triste; estamos todos muy tristes. Yo pensé que esto no iba a ocurrir, realmente. Pero son las cosas de la vida. A veces hay situaciones que uno no puede manejar y ocurrió".

"Me refugio mucho en mis hijos, Isabela, Josefina y Valentín, que tienen 19, 18 y 14 años. A Juana la protegemos todos, que es la más chiquita", manifestó.

"Yo pensé que Fer iba a ser mi compañero para el resto de mi vida. Yo se lo decía siempre: ‘Es mi mejor plan. Y el día que deje de ser mi mejor plan, probablemente ocurra esto’. Y ocurrió. Hay un momento en el que, para los dos, dejamos de ser el mejor plan, evidentemente. Y hay que atravesarlo con sabiduría, con entereza", reflexionó la comunicadora.