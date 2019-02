El Halcón quiere revertir la historia y seguir en la Copa

Después de la derrota por 1 a 0 en Brasil, Defensa y Justicia medirá fuerzas con su adversario en la revancha de la ronda inicial de la Sudamericana, y la intención es conseguir un resultado que le permita continuar en carrera.

C on la obligación de revertir el resultado negativo en Brasil, Defensa y Justicia chocará hoy, desde las 21.30, con Botafogo en Florencio Varela, en el marco de la revancha de la ronda inicial en la Copa Sudamericana. Y la expectativa es hacerse fuerte en casa para no sólo sellar el pasaje a la siguiente fase, sino también llegar en alza para el cotejo con Boca del domingo que será vital en su aspiración por luchar por la gloria en la Superliga.