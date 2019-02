El Mate se prepara muy caliente y acecha al líder

El equipo de Pedro Monzón retoma los trabajos en la Barranca con la certeza de que sólo dependen de ellos para poder cumplir el sueño del ascenso a la B Metro. El fixture favorece a Argentino.

D esde hace dos fechas Argentino de Quilmes confirmó que no piensa en otra cosa que en quedarse con todo lo que juegue. Desde hace dos fechas que los líderes de la Primera C saben que el equipo de Pedro Monzón viene cabalgando desde atrás con un ritmo que parece no tener quién lo detenga.