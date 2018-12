El vice blanqueó que la relación con Boca se rompió

nLa pelota todavía no rueda, y las declaraciones siguen siendo las grandes protagonistas de esta final de Libertadores que enfrentará a River y Boca en Madrid. Jorge Brito, vicepresidente del Millonario, habló con Radio La Red y aseguró que los dos clubes se deberían haber puesto de acuerdo para que el encuentro no se traslade a España. Sin embargo, aseguró que el diálogo entre ambas instituciones se rompió. También se expresó en relación a los incidentes en el Monumental, y desligó a River, a la vez que expresó que no sabe el lugar en el que Marcelo Gallardo, el técnico que está suspendido, verá las acciones. “Si River y Boca hubieran estado juntos en la decisión y se ponían de acuerdo, no íbamos a Madrid. Pero la realidad es que no estábamos en condiciones de decidir nada. Después de ese sábado, el diálogo entre los clubes se cortó. River tuvo nula responsabilidad en los incidentes. Dos tarados tiraron una piedra y lo está pagando el fútbol argentino. El lugar exacto en el que verá el partido Gallardo, la verdad que no lo sé. Tenemos una persona de seguridad para que lo acompañe a un palco, pero no sabemos dónde va a ver el encuentro. Como argentinos, pretendíamos que desde la AFA se haga una defensa. No vi ningún pedido a la Conmebol. Que cuente qué fue lo que hicieron para defender al fútbol argentino. No debieron haber permitido que se saque el partido de Argentina”, opinó.