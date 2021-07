Después de rozar los u$s 29.500, el precio del Bitcoin comenzó a tomar impulso hasta alcanzar los u$s 31.500 ante la expectativa de las declaraciones de Elon Musk en el evento "The B Word", del que también participaron el fundador de Twitter, Jack Dorsey, y la fundadora de ARK Invest, Cathie Wood, voces muy influyentes en el mercado criptográfico.

"Es muy probable que Tesla retome a Bitcoin como forma de pago", dijo Musk, tras lo cual agregó que espera que las próximas actualizaciones de Bitcoin reduzcan el consumo de energía del minado a partir de cambios en la validación de las transacciones que, actualmente, requieren de computadoras muy potentes.

"Bitcoin será más ecológico que la minería de oro o el sistema financiero tradicional", sostuvo Musk durante la conferencia, que llegó a tener más de 100.000 usuarios conectados.

Y agregó: "Tiene sentido apoyar algo que mejore la calidad de información a través de la que conducimos la economía. Y Bitcoin es un candidato para eso".

Bitcoin mejor.jpg Elon Musk anticipó que Tesla aceptaría Bitcoin y su precio se disparó

También dijo que la criptomoneda está evolucionando y que trae soluciones en el manejo de datos y movimiento de dinero, y confirmó que no sólo Tesla, sino también la empresa de viajes al espacio que dirige, Space X, y él personalmente poseen Bitcoin entre sus activos.

"Tanto yo, como Tesla y SpaceX no pensamos en vender Bitcoin", afirmó el multimillonario durante el evento que tenía como propósito debatir sobre el rol de Bitcoin como herramienta para el empoderamiento económico.

En ese sentido, sobre la posibilidad de usar Bitcoin como una moneda de curso legal, reconoció que el volumen de transacción es bajo y el costo es alto por lo que su usabilidad para una persona promedio no es muy buena aún, pero que tiene mucho potencial para lograrlo en un futuro.

"Mi esperanza con Bitcoin es un mejor nivel de vida y más poder para el individuo", aseguró.

Pese a la subida de hoy, el precio de Bitcoin cerró la semana pasada por debajo de los u$s 30.000 por primera vez vez en el año y consolidó una tendencia bajista que trae desde mediados de abril cuando, después de alcanzar un récord de cotización de casi u$s 65.000, se derrumbó y arrastró consigo a todos los activos criptográficos.

En ese sentido, la criptomoneda más famosa lleva ya dos meses en los que no alcanza a superar los u$s 42.000, según datos del portal Coinmarketcap.

Después de una racha alcista que llevó a BTC a trepar más de 1.100% entre marzo de 2020 y marzo de 2021, el mercado cripto se ha visto afectado por muchos reveses en los últimos tiempos.

Puntualmente, la segunda semana de mayo de este año, la capitalización de todo el mercado de criptomonedas llegó a tocar los u$s 2.500.000 millones aunque, desde entones, la fuerte caída de Bitcoin arrastró con más fuerza al resto del mercado que hoy totaliza un valor de u$s 1.270.000 millones, según datos de Traidingview.