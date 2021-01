Escobar: Ariel Sujarchuk, un intendente "modelo" en Pinamar

Siempre según la información del mencionado medio, Sujarchuk pasó por el desfile Pinamar Moda Look, mientras se encontraba en la costa de vacaciones con sus hijos "para ver a su novia, Maca Lemos, que tuvo una participación destacada en el evento".

Precisamente la modelo, fue la conductora del programa Mood (emitido por canal 9) junto con el hijo del jefe comunal, Mateo "Mate" Sujarchuk, quien debutó (con Maca Lemos) el año pasado como co-conductor de TV.

Cuando muchos dirigentes políticos de la provincia de Buenos Aires pensaban que Sujarchuk se encontraba en Estados Unidos, "triunfó el amor y se quedó en la provincia", según dijo un destacado funcionario provincial consultado por Popular sobre los frecuentes viajes del intendente de Escobar sin autorización del Concejo Deliberante de ese municipio.

"Que hayan salido a la luz los viajes es grave....Y esta exhibición farandulesca de Sujarchuk completa una imagen que los políticos no debemos dar cuando el país atraviesa una gravísima crisis heredada del macrismo y profundizada por la pandemia", agregó la fuente.

En Pinamar, distendido y en plan vacaciones, Primicias Ya consultó al cuestionado intendente de Escobar sobre el evento de moda. “Está muy bueno que haya eventos en el verano, con protocolos sanitarios, porque los artistas y profesionales necesitan trabajar y el público distenderse. Si mantenemos la conciencia social vamos a poder seguir con estas actividades", reflexionó Sujarchuk ajeno a la realidad nacional y provincial.

Los viajes a Estados Unidos de Ariel Sujarchuk

El intendente del partido bonaerense de Escobar, Ariel Sujarchuk realizó decenas de viajes a Estados Unidos durante los últimos años sin que conste públicamente el pedido y aprobación de la licencia otorgada por el Concejo Deliberante, y sin que se conozcan los motivos de esas visitas, según informó DIARIO POPULAR el jueves pasado.

Según las fuentes, ese patrón de viajes "puede ser normal para cualquier ciudadano particular, pero no para un funcionario público y menos en medio de la crisis generada por la pandemia de coronavirus", además -agregaron- "no consta el pedido de licencia correspondiente al Concejo Deliberante de Escobar", que debe autorizar el viaje y registrar la firma delegada del jefe comunal en su ausencia.

De acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades de la provincia de Buenos Aires, es el Concejo Deliberante de cada partido debe considerar los pedidos de licencias de los jefes comunales. En el artículo 63 de esa norma, se establece que "Constituyen atribuciones y deberes administrativos del Concejo:....(2) Considerar las peticiones de licencia del Intendente".

En el caso de Ariel Sujarchuk, durante 2020 los ediles escobarenses le autorizaron 18 días de vacaciones desde el martes 5 de enero de 2020 hasta el sábado 23 del mismo mes. No constan otros permisos del Concejo o, al menos, no se tiene acceso público a esa información.

Desarrollos inmobiliarios

Otras fuentes consultadas, indicaron que "probablemente visite los desarrollos inmobiliarios de un allegado, a los que el intendente (Ariel Sujarchuk) controla -aseguraron- como si fueran propios".

En ese sentido, indicaron que ese mismo allegado -al que llaman "El Rey David de los bienes raíces"- es propietario de una enorme cantidad de viviendas en barrios cerrados del partido de Escobar.