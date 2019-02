¿De qué trata la historia?

La premisa de The Umbrella Academy establece que en 1989, cuarenta y tres niños nacieron de mujeres que el día anterior no presentaban signos de embarazo, y que no tienen ningún tipo de conexión entre sí.

Siete de estos niños fueron adoptados por el excéntrico millonario sir Reginald Hargreeves, un empresario industrial que años después decidió fundar The Umbrella Academy con el fin de prepararlos para un eventual evento apocalíptico que podría destruir la Tierra.

Pero no todo salió según los planes. Cuando los niños eran adolescentes, la familia se quebró, y el equipo se disolvió. Ahora, los seis treintañeros sobrevivientes se reúnen tras la noticia del fallecimiento de Hargreeves. Luther, Diego, Allison, Klaus, Cinco y Vanya unen fuerzas para resolver la misteriosa muerte de su padre.

Sin embargo, la distanciada familia comienza a fracturarse una vez más debido a sus personalidades y habilidades tan distintas, sin mencionar que la amenaza de un apocalipsis mundial está cerca de convertirse en una realidad.

ADEMÁS:

¿Quiénes son los autores de la obra original?

La historieta original contaba con los guiones de Gerard Way (cantante de My Chemical Romance) y el arte del brasileño Gabriel Bá. De momento, la editorial Dark Horse lleva publicadas tres serie limitadas: Apocalypse Suit (2007), Dallas (2008) y Hotel Oblivion, que comenzó a salir a la venta en noviembre de 2018. De acuerdo al propio, Gerard Way, su mayor influencia fue el trabajo del escocés Grant Morrison al frente de Doom Patrol, un grupo de superhéroes de DC que apareció en el inicio de la serie Titans y en breve tendrá su propio show.

The Umbrella Academy, además, se hizo acreedora a un premio Eisner (el Oscar del comic norteamericano) en el año 2008, como mejor serie limitada.

El detrás de la escena de The Umbrella Academy

¿Quién integra el elenco?

El reparto de la serie está compuesto por la reconocida Ellen Page (Kitty Pride en la trilogía original de X-Men y acá es Vanya (The White Violin), Tom Hopper (Luther Hargreeves/ Spaceboy), Emmy Raver-Lampman (Allison / The Rummor), Robert Sheehan (Klaus/ The Seánce), David Castañeda (Diego / The Kraken), Aidan Gallagher (Número Cinco), Colm Feore (Sir Reginald Hargreeves), Cameron Britton (Hazel), y Mary J. Blige (Cha-cha).

¿Quiénes son los responsables de esta nueva serie?

La serie fue desarrollada por el showrunner Steve Blackman (de Fargo y Altered Carbon) y cuenta con la producción de Universal Cable Productions para Netflix. Además de Blackman, también producen Jeff F. King (Hand of God); Bluegrass Televisión; y Mike Richardson y Keith Goldberg, de Dark Horse Entertainment. Gerard Way y Gabriel Bá también participarán como productores ejecutivos. La serie se filmó entre el 15 de enero de 2018 y el 18 de julio del mismo año en Canadá.

¿Qué poderes tiene cada personaje?

Luther Hargreeves (Spaceboy) posee una gran fuerza debido a que su cabeza fue unida al cuerpo de un gorila para salvar su vida durante una fallida expedición a Marte.

Diego (The Kraken) tiene la habilidad de contener la respiración por un tiempo indefinido; y además es un consumado luchador mano a mano.

Allison (The Rumor) puede reescribir la realidad diciendo la frase “he oído el rumor de que…”. Cualquier parecido con los programas de chimentos es pura realidad…

Klaus (The Seánce) puede levitar y comunicarse con los muertos, pero sólo puede hacerlo si se ha quitado los zapatos. Esta situación lo ha llevado a consumir drogas, que ponen su vida en riesgo continuamente.

Número 5 puede viajar por el tiempo. A los 58 años, parece un niño al que le falta mucho por vivir, pero nada más lejos de la realidad. Él es el que percibe que en breve, el grupo deberá enfrentar una amenaza apocalíptica.

Ben (The Horror) era el sexto miembro del grupo, y antes de su muerte podía liberar a los monstruos que vivían bajo su piel.

Vanya (El Violín Blanco) no tiene poderes, salvo el tocar el instrumento que le dio su apodo como los dioses, al punto de que fue incorporada a la prestigiosa Orquesta Verdammten.