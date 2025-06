La bomba de Homero Pettinato sobre su relación con Sofi Gonet

Hace unos meses, la popular pareja de influencers se habría comprometido “sin querer” y hasta estarían planeando su casamiento.

En diálogo con Puro Show, el hijo de Roberto Pettinato se mostró muy emocionado por su debut como conductor de “Reacción en Cadena”, el nuevo formato de juego originario de Estados Unidos, que ocupará las tardes de El Trece.

Si bien se sinceró sobre que su “sueño” no es trabajar, sí reconoció que es “una oportunidad enorme” que decidió aprovechar.

Además, se sinceró sobre su relación amorosa con “La Reinis” y admitió estar “muy enamorado”: “Estamos muy bien, estoy viviendo una vida de lujos total, porque ella tiene que reseñar spas, hoteles y suites, y yo voy a todo. Me he escondido detrás de cortinas para que ella filme. Nos conocimos en Olga".

Sobre sí formaría una familia con su “prometida”, el influencer confesó: “Claro que me gustaría ser papá, a Sofi también. Ninguno de los dos lo tuvimos nunca en la cabeza, pero el enamoramiento trae eso. Dentro del combo está la cosa de ‘quiero tener un bebe con esta persona’”.

Por último, celebró el buen momento profesional que está atravesando: “Tengo una vida feliz, que mi familia esté sana, tener amor y trabajo ya estoy bien, no soy ambicioso profesionalmente, como en este momento laburando mucho estoy en un buen momento”.

Es la historia de un amor

Sofía Gonet y Homero Pettinato, una de las parejas favoritas de las redes sociales revelaron que, si bien se separaron un montón de veces durante su relación, darían un gran paso juntos y caminarían por el altar.

El hijo de Roberto Pettinato le habría pedido matrimonio a su novia en el día de su cumpleaños, pero finalmente sostuvo que se trataba de “una equivocación” y que no sabía que se trataba de un anillo de compromiso.

De todos modos, su pareja desmintió esa versión cuando fue invitada al streaming que conduce su novio.

"Voy a hablar, ya que nunca tuve la oportunidad de aclarar. Homero me pidió compromiso en mi cumpleaños. Me dio un anillo de compromiso. Y, para asegurarlo, me dio más anillos de compromisos. Después vino acá y se hizo el vivo", explicó “La Reinis” sobre la situación.