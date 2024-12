A 20 años de Cromañón, Pato Fontanet cantó en el homenaje a las víctimas

El encuentro estuvo organizado por No Nos Cuenten, una de las organizaciones de víctimas y sobrevivientes, y contó además con la presencia del cantante.

Sobre el escenario, apenas terminó el show, aseguró: "Hace 20 años me dijeron que, si me volvía a subir a un escenario, me iban a pegar un tiro. Y me iban a poner en una bolsa negra. Muchísimas gracias a los políticos, a los jueces y a los periodistas por haber hecho tantas maldades. Gracias a sus maldades, sigo pensando cómo contestarles con dignidad e integridad".

Embed Don Osvaldo, la banda de Pato Fontanet, interpretó “Prohibido” de Callejeros en el homenaje a Cromañon. #Cromañon20Años pic.twitter.com/psga5p8vCo — Real Time (@RealTimeRating) December 30, 2024

Bajo el lema “En Honor a la Verdad”, sobrevivientes, familiares y organizaciones se reunieron en el Obelisco desde las 17 para recordar a las 194 personas fallecidas en el incendio y renovar el compromiso con la memoria y la justicia.

Javier, sobreviviente de la tragedia, abrió el acto con un discurso. “Pasaron 20 años, ¿y ahora qué? La respuesta está en seguir luchando, para que esto no vuelva a pasar”, manifestó.

Y agregó: “Cromañón es una cicatriz, pero no somos Cromañón. Somos los abrazos, las risas y el amor del que entró a buscar a otros como nosotros”. Sus palabras cerraron con una frase que fue coreada por todos: “Los pibes de Cromañón presentes, ahora y siempre”.

Embed

En la cuenta oficial Don Osvaldo habían publicado un fuerte mensaje en este nuevo aniversario la Masacre de Cromañón, que generó todo tipo de respuestas en las redes sociales. "Sólo la memoria puesta al servicio de la verdad histórica puede contribuir a calmar un dolor tan profundo, y ése es un ejercicio que no admite descanso alguno", comienza la publicación.

Y finalizó: "Por eso, a 20 años de Cromañón, seguimos creyendo en un único camino por recorrer: El de la memoria, en honor a la verdad. Don Osvaldo. La música no mata".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Don Osvaldo (@donosvaldoof)

República Cromañón, ubicado en la calle Bartolomé Mitre al 3000, era uno de los boliches más conocidos de la Ciudad de Buenos Aires y para cerrar 2004 acordaron con la banda de rock Callejeros realizar tres shows, donde el 30 de diciembre presentarían su último disco.

Esa noche, a menos de dos minutos de que haya arrancado el show, un fanático prendió una bengala, algo común en los conciertos, y generó que la media sombra, la cual estaba prohibida al tratarse de una tela de plástico inflamable, comenzara a prenderse fuego de manera instantánea.

El horror se apoderó del lugar. Había más de 4.500 personas en un espacio habilitado para tan solo 1.031, debido a que estaba catalogado como local de baile clase C. Pese a que el fuego se extinguió solo, el humo negro y denso se expandió por todo el boliche y miles de fanáticos, entre niños y adultos, sólo esperaban salir a la calle.

Adentro, el miedo, la desesperación y los gritos eran cada vez más. Muchos de los que lograron salir volvieron a entrar para rescatar a sus amigos, familiares o tan solo ayudar. Un porcentaje de esas personas murió.

Las autoridades confirmaron que 194 personas perdieron la vida, la mayoría producto de inhalación de monóxido de carbono y ácido de hidrógeno, mientras que otras 1.432 resultaron heridas. De total de fallecidos, 17 de ellos se suicidaron años después.