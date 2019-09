El fin de semana Diego Brancatelli y su esposa la periodista de TN, Cecilia Insinga fueron increpados por una mujer quien los filmaba mientras se refería a la supuesta contradicción entre su ideología política y su aparente "amor" por los Estados Unidos.

En el video, que fue tendencia de todas las redes sociales, se veía al periodista de Intratables vistiendo una remera negra, short y ojotas, haciendo las compras en un supermercado de Miami.

El escrache que sufrió Brancatelli y su familia tuvo como contrapartida el apoyo de sus colegas y demás figuras públicas. Pero el comentario que más llamó la atención fue el de Jorge Lanata, quien se encuentra en las antípodas de su ideología política, pero sin embargo el periodista dejó de lado "la grieta" y en su programa radial Lanata Sin Filtro (Radio Mitre) defendió a Brancatelli.

"Lo vi el video (sic), me parece una estupidez, ¿Cuál es el problema que Brancatelli viaje a Miami?; es pensar de una manera muy chiquita, muy tonta, yo no me banco de Brancatelli, su kirchnerismo a ultranza cuando está en el aire. Ahora, si labura y paga sus impuestos y se quiere ir a las Filipinas, problema del tipo. Esta cosa de ´estas en Miami y sos progre´...¿Qué tiene que ver?, ¿Sabes la cantidad de progres que conozco y van a Miami?. O sea ¿Tiene que ser un fascista para ir a Miami?".