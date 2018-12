Conocida en la intimidad por el nombre María Esther Brañeiro, la cocinera había nacido en Buenos Aires en 1927, y le “tomó prestado” el apellido a su marido, con quien se casó en 1955.

Con una familia de origen español acostumbrada a grandes comidas y agasajos entre seres queridos, la cocina siempre estuvo presente en su vida; y por eso la pequeña Choly decidió inscribirse por su cuenta en un curso al que asistió después de clases durante dos años.

"Mi mamá me dejó asistir al curso porque la docente vivía cerca de casa. Casi al finalizar la cursada la maestra me pidió que sea su ayudante y acepté encantadísima", recordó en una entrevista con la Agencia Telam. "Es una lástima que no existan ese tipo de escuelas porque era una salida laboral muy importante", agregó.

Ese curso llevó a Choly a dar inicio a una carrera dentro de los medios de comunicación en 1963 cuando debutó en la TV. "Estaba haciendo una mousse y tenía que poner en la heladera y sacar la que había realizado previamente para desmoldarla en cámara, pero la heladera nunca se abrió. ¡Casi me muero de un infarto porque en esas épocas no se grababa nada, todo iba en vivo!", recordó.

Luego llegó la época en la que se convirtió en la cara de la cocina en el canal de cable Utilísima y dictó clases en numerosas ciudades del país. "Tengo más de 20 libros y a cada uno lo hago con mucho amor y esmero porque me gusta llegar a la gente. Ahora mucho más porque que cocinan tanto hombres como mujeres", dijo en la presentación de "Recetas para las cuatro estaciones", en 2015.