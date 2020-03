A Moria Casán le cuestionaron su médico y explotó sin piedad

Es que en el programa, Mühlberger aseguró que tenía "fórmulas" para contrarrestar la enfermedad que tiene en vilo a todo el mundo. Al respecto de esa situación, Feimann -quién hace algunas semanas se enfrentó con la One por sus dichos en contra de su hija Sofía Gala- afirmó que "la doctora Moria nos presenta a su gurú y la cura para el coronavirus. Dos delincuentes, esas cosas no se hacen, no se puede lucrar con este drama".

ADEMÁS:

Andrés Calamaro deleitó a sus fans en plena cuarentena

Para evitar el colapso, Netflix accedió a disminuir la definición de sus contenidos

Esto provocó la furia de la diva ortomolecular, quien en su cuenta de twitter salió a responderle al periodista con los tapones de punta. "¿Vos hablás de chantas y de mentira? S.O.S. Nerd viciuos con risita de hiena. Respetá a tus mayores", afirmó y remarcó que no puede creer que "veas Incorrectas. Zafaste, por un tiempo no voy a estar más, seguramente lo viste en otros programas donde los paladines de la ética pasaron esa partecita. ¡Dejate de joder! Te mando tu apellido en forma de polvito blanco".

"Le aclaro a (EF) #EnanoFascista que no soy doctora y que una persona con su ética que a mí me llame delincuente me honra. Siga metiéndose conmigo y con mi hija, que apenas pase esta pandemia de la cual usted hace un marketing berreta (me lo han comentado porque no lo veo), seguramente me lo cruzaré por América y agachará su cabeza o saludará de acuerdo a su tránsito intestinal", sentenció.

Sin embargo, Feimann optó por responder con un escueto "me halaga esta señora, le mando un beso".

Otro que también fustigó a Mühlberger fue Rial, quien remarcó que "primero fue el Pastor Giménez con su gel que curaba el coronavirus y ahora es el doctor Mühlberger y sus métodos para terminar con el virus" y destacó que "él dice claro ‘yo tengo la fórmula para el Coronavirus’". "Le dicen que no llamen a los teléfonos de salud pública pero si al de este chanta para que le pongan ‘sueritos’ y prevenir la pandemia. Y el asiente. Gente detestable que juega y lucra con la salud y el miedo de la gente. La justicia tiene que actuar ya", concluyó.