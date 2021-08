El jueves 22 de julio dio a luz a Ana y el lunes 2 de agosto -once días después- volvió no sólo a grabar su programa Pampita Online (NET TV) sino también a ocupar su lugar en Showmatch La Academia (El Trece); eso sí, llevando siempre con ella a la beba y en compañía de su esposo, Roberto García Moritán.

No conforme con eso, la conductora deslumbró a todos bailando en el caño este lunes en el reality de baile que conduce Marceloi Tinelli, apenas 18 días después de haber sido madre por quinta vez.

La modelo y bailarina, de 43 años, tuvo a Ana por parto natural, algo que contribuyó a que -después de varios años de no haber vuelto a bailar- demostrara que su cuerpo tiene memoria.

"No podía hacer muchas cosas porque no tengo abdominales todavía, lo hablé con mi doctor y me dijo que podía subir y bailar pero no hacer todo lo invertido", explicó Pampita. Incluso en su programa minimizó su performance y dijo que "fue chamuyo", que hizo lo básico del pool dance.

#PampitaOnline Es un fuego ?? Pampita bailó el caño y contó cómo preparó la coreografía ?? pic.twitter.com/5ziyzI7Uem — Pampita Online (@PampitaOnline) August 10, 2021

Claro que así como recibió la aprobación de quienes participan de alguna u otra forma del certamen, también aparecieron las críticas, tanto de pares como en redes sociales.

Cinthia Fernández fue una de las que se expresó al respecto y opinó: "Para mí es peligroso lo que hizo, puede tener hemorragias si fue hace dos semanas mamá". Y señaló que "cuando parís es como si te hubieran dado una inyección, no tenés fuerza abdominal".

De todas formas, la panelista resaltó: "Yo la admiro y aplaudo, no salió bien pero no importa, la verdad que fue una tapada de boca para todas las vagas que no bailaron el caño", en referencia a las participantes que optaron por no bailar en el caño y eligieron un reemplazo.

Otra que la criticó fue la periodista argentina Conz Preti, editora de crianza y salud del medio Insider, quien en Twitter expresó: "Como madre de tres, me parece horrible el mensaje de Pampita a dos semanas de parir. Horrible. Ni dos semanas de licencia? No gracias".

Como madre de tres, me parece horrible el mensaje de Pampita a dos semanas de parir. Horrible. Ni dos semanas de licencia? No gracias. — Conz Preti (@conz) August 10, 2021

Pampita recogió el guante y señaló en su ciclo: "Todas las mamás que están con un bebito, ¿saben qué? que cada una viva la maternidad como quiere. Está bien sentirse mal, cansada y despeinada. Yo no pretendo quitarles la maternidad ni su licencia que bien merecida la tienen, al contrario creo que debería durar más de tres meses porque son muy pocos días".

"Ojalá haya más leyes que nos apoyen a todas las mamás. Yo estoy en una situación que me lo permite, trabajo muy pocas horas y tengo gente que me ayuda", finalizó.