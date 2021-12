ABBA se adelanta a la Navidad con "Little Things"

La canción forma parte del reciente trabajo de los suecos, Voyage, que estará disponible en CD a partir de este vernes. "Se viene algo especial", sostuvo el grupo junto a un fragmento del clip.

Embed

El récord de ABBA

Anni-Frid Lyngstad (de 75 años), Agnetha Fältskog (71), Björn Ulvaeus (76) y Benny Andersson (74) llegaron al número uno en el Reino Unido con Voyage, además de ganar el vinilo de venta más rápida del siglo con 204.000 unidades.

Los adelantos “I Still Have Faith in You” y “Don’t Shut Me Down” se clasificaron respectivamente en el sexto y el séptimo lugar de la lista de los 10 mayores éxitos, según estimaciones publicadas en las últimas horas basadas en las primeras ventas y descargas.

Embed

Con un singular éxito en la década del '70, el interés de las nuevas generaciones por ABBA tomó cuerpo a partir de la saga fílmica Mamma mia, en la que puede escucharse gran parte del repertorio que hizo famoso al conjunto escandinavo.