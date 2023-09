AC/DC vuelve a escena con el vocalista Brian Johnson

La banda que capitanea Angus Young tocará durante tres días en el Empire Polo Club de Indio, sede de Coachella, en el importante festival del heavy metal junto a Metallica, Guns N’ Roses, Iron Maiden y Tool durante los 6, 7 y 8 de octubre.

Para estas presentaciones, AC/DC contará con el regreso del bajista Cliff Williams y de la salida del baterista Phil Rudd quien será reemplazado por Matt Laug. Rudd fue reemplazado por la banda en 2014 por todos sus problemas con la Justicia, antes de reincorporarse para el álbum de 2020 Power Up.

Williams dejó la banda luego de la gira mundial Rock Or Bust. Brian Johnson también regresa al grupo luego de ser sustituido por Axl Rose de Guns N’ Roses en la última gira. Completando el grupo, Angus y su sobrino Stevie Young estarán con sus guitarras.

El Power Trip tenía a Ozzy Osbourne como parte del line up, pero tuvo que bajarse por un problema de salud.

“Desafortunadamente, mi cuerpo me dice que todavía no estoy listo y estaba demasiado orgulloso de actuar como para que el primer espectáculo que hago en casi cinco años fuese a medias”, señaló un comunicado del legendario cantante.

En noviembre de 2020, los australianos sorprendieron a sus fanáticos con el anuncio de un nuevo disco. Se trató de la llegada de Power Up, el sucesor de Rock or bust, editado en 2014. El disco tiene 12 tracks, dos de los cuales salieron como anticipo y sirvieron para calmar la ansiedad de los seguidores.

En el sitio oficial de la banda, Angus Young presentó el nuevo álbum con un sentido mensaje tras la muerte su hermano Malcolm, en 2017, víctima de la demencia: “El grupo era su bebé, la vida de Mal, era él quien nos empujaba a continuar. Siempre nos decía, ser músico es como hallarse a bordo del Titanic, el grupo continúa tocando independientemente de lo que le suceda al barco”.

Malcolm fue, junto a Angus, el fundador de AC/DC. En 1973, los jóvenes que se convertirían en dos de los máximos exponentes del rock, decidieron en Sidney, Australia, salir a mostrar su música. Es más, todos los tracks fueron coescritos por los hermanos.

La selección de las canciones que compusieron durante años de trayectoria, estuvo a cargo del menor de los Young. “Nosotros cuando hacíamos un disco, siempre llegábamos con muchas canciones buenas. Siempre teníamos temas extras que dejábamos fuera y todas eran realmente maravillosas”, había dicho Angus durante una entrevista vía zoom.

F5w3QDIXQAAyTFn.jpg Malcolm, fallecido, y Angus, los fundadores de AC/DC.

Por qué Iggy Pop rechazó ser el cantante de AC/DC

El cantante estadounidense Iggy Pop reveló en una entrevista que rechazó una invitación para ser la voz del grupo australiano AC/DC. En una entrevista con The New York Times, el líder de The Stooges dijo que el ofrecimiento llegó por parte del entonces mánager del combo rockero de los hermanos Angus y Malcom Young.

“Ellos tenían un manager hace muchos años y yo no había reformado a The Stooges, todavía no me había mudado a Inglaterra. Y este tipo me dijo '¿Te interesaría unirte a ACDC? Están buscando cantante'”, contó.

Iggy, quien no confirmó si la invitación se produjo tras la muerte de Bon Scott en febrero de 1980, añadió: "Escuché su disco, pero no me veía haciéndolo. No era que no me gustaran, estaba bastante bien hecho el trabajo. Son precisos. Pero yo no era lo que necesitaban".

Al recordar al difunto cantante -reemplazado tras su muerte por Brian Johnson- evocó algunos "encuentros inolvidables". "Siempre los dos estábamos borrachos y drogados. Veo algunas fotos a veces en las que me sorprendo viéndonos juntos pero no me acuerdo de aquellos momentos", señaló.