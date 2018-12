En declaraciones realizadas en el ciclo Intrusos, Hermida reveló que una asistente de producción de un ciclo en el que trabajó Darthés fue abusada sexualmente con acceso carnal cuando contaba con tan sólo 18 años de edad.

ADEMÁS:

“Ella va a hacer la denuncia cuando esté en condiciones. Con un equipo de psicólogos y médicos la estamos acompañando. La denuncia ya está redactada, cuando ella esté en condiciones la vamos a presentar. (…) Para afrontar una denuncia de este tipo hay que tener una cierta estabilidad emocional, un buen asesoramiento profesional y tener bien claro qué vas a hacer. Por eso hay que denunciar acompañada, con un contexto social que te contenga, un organismo, la iglesia o lo que sea. Eso te sirve de recuerdo y como contención frente a la violencia institucional que te puede tocar cuando hagas la denuncia".

Asimismo, Hermida reveló que desde el inicio, viene sufriendo “aprietes” y ofrecimiento de dinero para que deje de representar a las víctimas del actor, cosa que ella rechaza de plano. “Yo les expliqué que no representaba a ninguna porque no hay causa judicial dónde representarlas. Ni Anita Coacci ni Natalia Juncos, no tenemos ninguna causa para representarlas, porque nunca fue notificada”, relató; y contó que incluso se puso en contacto con ella un colega muy conocido que la citó en un bar aunque se negó a revelarle a quién representaba.