El productor televisivo aclaró que "con los actores nunca tuve ningún problema, quiero decirlo porque se mezcla todo, uno da trabajo a todos, pero los actores también van y vienen" y remarcó que en la productora están "teniendo un problema enorme con los trabajadores, es un problema para ellos y para mí también, es una situación muy fuerte porque tenés gente en relación de dependencia, de hecho me llamó gente con menos personas a cargo que están pasando por lo mismo".

Asimismo consideró que "como productor tengo una resposabilidad, pero esto me supera porque la actividad de una ficción cambia mucho ahora, te hace repreguntar muchas cosas" y aseguró que "se habla mucho y se entiende poco, esto a mí me cambió el negocio".

Sobre esa misma línea, el Chueco se refirió a la relación que mantiene con la Asociación Argentina de Actores: "el vínculo podría ser mejor porque yo también trato de acompañar a mis colegas, a Alejandra Darín le tengo mucho cariño, no concuerdo con muchas cosas, pero estamos en diálogo, ojalá encontremos un camino para poder encontrar una solución" y concluyó señalando que "a veces pienso que no se termina de entender la dinámica de la industria, y espero que el Estado sí la entienda y pueda ayudar".

Por otro lado, también dialogó con ‘Polino Auténtico’ sobre esta situación y explicó que a pesar de que la productora sigue cerrada está "cumpliendo con las obligaciones, seguimos pagando el 75% al personal y esperando a ver qué va a pasar". Al mismo tiempo que indicó que le "gustaría hacer algo factible que pueda yo sostener en el tiempo, porque es muy difícil. Los costos fijos e ingresos variables te quitan el sueño, te quitan las ganas de hacer porque estás pensado qué vas a hacer para poder pagar los sueldos".

"Mi posición es salvar Polka, es parte de mi vida, es mi prioridad número uno. Soy honesto: quiero hacerlo en la medida que no me traiga ninguna enfermedad", reveló Suar. Por otro lado, el productor se refirió al regreso de Marcelo Tinelli a la televisión: "yo quiero que se quede el flaco, lo hablamos el otro día y él también quiere quedarse. Arreglaremos lo económico. Me gustaría que se quede dos años más, 2021 y 2022, y después ver", sentenció.