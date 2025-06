La inesperada confesión de Araceli González: "De Suar me enamoré porque estaba de capa caída"

"Eso me pasó con el padre de él (inclina su cuerpo hacia el lugar donde estaba sentado Toto) y me enamoré en la Banda del Golden Rocket (la recordada ficción de El 13). Fue ahí...".

"Yo estaba separándome y es toda una situación que va envolviendo a que pase algo, quizá", confió la exesposa del gerente de programación de la emisora de Constitución. "A veces, te pasa algo y es una mierd... porque no tenés ganas de que te pase algo. Decís '¿por qué me venís a romper la estantería ahora que estoy bien'".

"Los besos en ficción tienen que ser sin lengua... Una vez me pasó algo muy heavy con un actor teniendo algo así como sexo, que se puso muy nervioso, no pudo seguir haciendo la escena y se fue del set", recordó Araceli, en primera persona, también durante la entrevista que le realizaron en el programa que integra su hijo, Toto. "Se calentó de más al pedo, porque no iba a pasar nada. hay que relajarse y relajar al hombre".

LOS MOMENTOS EN QUE ARACELI SE AUTOCENSURA

"Muchas veces me callo por pedido de Toto... Me dice 'mamá, te pido por favor, en esta no te metas'. Yo salgo, me olvido. El disgusto para mi es callarme, que me vaya por dentro y que me frene Fabi (Mazzei, su actual marido) y me diga: 'tu hijo te dijo que te calles'", se sinceró la actriz.

Aracewli y Suar en pareja.jpg Araceli y Adrián Suar estuvieron casados 5 años.

"Mil veces quise dejar esta profesión porque no tolero la falta de empatía, la falta de soronidad de la mujeres que tanto dicen y que no hay, menos adentro de este medio que estamos. Yo no comporta eso porque a la mujer hay que idolatrarla desde el día 1 por el lugar que ocupa . Es grande la distancia entre lo que dicen y lo que hacen. Y si yo salgo a hablar, me van a mata", reflexionó González, al aire.