Por ahora ni la infartante Salazar ni el canal ni la producción de Polémica en el bar, Kuarzo, oficializan la buena nueva. Pero los rumores ya dan por hecho el ingreso de Salazar con toda la intención de dar un lugar a la mujer en la mesa. Sería un aire fresco al ciclo porque, en principio, se comenta que la función de Luciana no será reemplazar a Gallardo, cuya función fue servir a los hombres de la mesa. "Nadie reemplaza a nadie, me ofrecieron una participación especial en Polémica", tuiteó días atrás Salazar dejando claro que hará algo distinto a lo que hizo Gallardo.

Según rumores de pasillos, Salazar habría impuesto sus condiciones, como ser la de tener habilitación para tocar temas políticos y de actualidad caliente. No irá todas las noches, sino que tendría participaciones especiales. Así, la intención será reforzar el elenco de Polémica en el bar que comanda Mariano Iúdica. Chiche Gelblung, Luis Ventura y Gastón Recondo, ahora tendrán como parroquianos a Martín Baclini, ex novio de Cinthia Fernández y quien sindicó a Salazar como la culpable de su separación. Salazar siempre dijo que eran muy amigos, tan amigos que lo lleva a Polémica en el Bar, habida cuenta que por ahora su regreso a la pista de baile de Tinelli, tal como él deseo, no estaría en los planes de la producción de Showmatch.

En Polémica en Bar habrá más novedades. Una, es el regreso de Oscar González Oro. Y junto con Salazar se convocará a otra mujer, pero de neto corte humorístico: Gladys Florimonte. Para un ciclo como Polémica, que dos mujeres tengan un mayor protagonismo significa el inicio de un viraje histórico. Y todo se enmarca en un relanzamiento de América que arranca en marzo. El 2, volverá Jorge Rial a Intrusos 20 años. Ese día debutará también con nuevo ciclo Guillermo Andino y regresarán Alejandro Fantino con nuevo ciclo a las 22 y a las 23,30 Animales Sueltos pasará a tener conducción de Luis Novaresio.