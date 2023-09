Alejandra Maglietti habló de cómo le afectó la "guerra de modelos" en sus inicios

En La jaula de la moda (Ciudad Magazine), recordando la época entre los finales de los años 90 y comienzos de este siglo, Fabián Medina Flores agradeció la aparición de las modelos pulposas como Alejandra, ya que habrían terminado con el paradigma de las "maniquíes móviles".

En ese sentido, la panelista de Bendita no dudó en hacerle un reproche al productor de moda y lanzó: "Aunque te moleste, aparecimos las pulposas, porque en algún momento me has sacado de un desfile y como no le quedó otra, me enchufó el vestido más feo que encontró".

Luego de compartir las imágenes de uno de los desfiles de aquella década, donde presentaba Horacio Cabak, quien también conduce este programa, le pidió a la modelo que relate los codazos y robo de prendas entre ellas, a lo que la periodista reveló: "Me acuerdo de ese desfile. Previo a salir hicimos una fila india y había una modelo que en ese momento me odiaba".

Ante esto, recordó cómo fue ese enfrentamiento: "Empieza a hablar con una que estaba atrás para hacerme enojar y le decía '¿Qué te importa? Si no sabe ni hablar'. Me empezó a ningunear por la manera en la que yo hablaba, por mi tonada".

"Y yo me di vuelta y le dije 'Peor serás vos, ña ña ña' y salí e hice esta pasada, indignada", concluyó Alejandra Maglietti, hablando en profundidad sobre la guerra de modelos.