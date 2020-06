En el piso de Fantino a la Tarde, de la misma manera que había hecho en sus redes sociales, el relator enumeró momentos felices junto a su papá. “Vivió 76 años como un duque, vivió feliz. Toda la vida hizo lo que quiso. Uno es lo que hicieron con uno. Yo no estudié periodismo, estudié charla con las charlas que él me enseñó a tener. Esas charlas mientras cosechábamos, pescábamos o tomábamos mate en el río. Se desataban charlas que no sabíamos dónde terminaban”, contó.

El momento más duro de esta editorial íntima fue cuando el conductor reveló cómo atraviesa el duelo: “Mi viejo se fue con mucha paz, fue un tipo muy macanudo. Por supuesto que estoy absolutamente destrozado, triste y roto por dentro, pero no puedo no sopesar lo que viví con él, la vida hermosa que tuvimos”.

Por otra parte, Fantino se refirió a la tristeza que genera no poder despedir a los seres queridos por las restricciones dispuestas por la pandemia del Covid-19: “No se lo puede velar, ni despedir. Mi vieja quedó en San Francisco, Córdoba, sin poder venir. Pero cuando todo esto pase, vamos a hacer con mis amigos y los suyos una comida, guitarrearemos y brindaremos. Creo que las muertes se tienen que llorar pero también recordar por lo vivido”.

Al final, para retratar de replicar el humor de su padre, el frontman sentenció: “Prefiero recordarlo con mucho amor y con todo lo que él me dio. Mi viejo querría que yo lo homenajee así. Si tuviese una tarjeta SUBE para volver un ratito me diría: 'Pelotudo, ¿qué lloras? Recordá lo lindo que vivimos juntos'. Y la verdad que sí, nos disfrutamos durante 77 años”.

