Sin embargo, el éxito de Star Wars llevó a 20th Century Fox a reconsiderar la producción de esas páginas que tenían dando vueltas por sus oficinas. Así, de una forma casi azarosa, se puso en marcha una obra maestra que logró magnificar la claustrofobia que generó Llegaron de Otro Mundo (It Came from Outer Space, 1953), un clásico de culto.

El proyecto tomó su ritmo definitivo cuando Ridley Scott, quien venía de recibir excelentes críticas por Los Duelistas(The Duellists, 1977), se convirtió en el director. Con su talento, Alien, el Octavo Pasajero (Alien, 1979) se transformó en una obra maestra omnipresente en producciones venideras de ciencia ficción terror.

Para celebrar el 40 aniversario de esta genialidad, repasamos estas curiosidades:

1- Durante mucho tiempo el guion dio vueltas en Hollywood con el título de “Star Beast”, pero Dan’O Bannon se dio cuenta que “Alien” era el título indicado por que funcionaba como adjetivo y sustantivo. Otro cambio a último momento fue la decisión que Ripley sea un personaje femenino y no el típico héroe de acción.

2- Curiosamente, en los primeros bocetos realizados por H.R. Giger, los Xenomorfos tenía unos ojos bastante aterradores. Sin embargo, en última instancia, el ilustrador insistió para que se los quitaran porque eso le concedería emociones a la bestia cuando debería se fría como finalmente la vimos en el cine.

3- La financiación original era de 4.5 millones de dólares, pero los ejecutivos accedieron a duplicarlo cuando se incorporó a Ridley Scott. El cineasta logró convencerlos cuando les llevó un guion gráfico realizado por él mismo e inspirado en los diseños del artista francés Jean Giraud, mejor conocido como Moebius.

4- A Scott se le ocurrió que muchísimas mujeres accedan al casting de las actrices que pelearían por el papel de Ripley para que dieran un punto de vista femenino sobre sus performances. Todas coincidieron que después de la prueba de Sigourney Weaver no había necesidad de seguir buscando.

5- Antes que comenzara la filmación, Dan’ O Bannon le pidió a Scott que viera El Loco de la Motosierra: La Masacre de Texas (The Texas Chain Saw Massacre, 1974) para que entienda la naturaleza terrorífica que debería tener el film. Además, el realizador se influenció de “Star Wars” y 2001, una Odisea del Espacio (2001: A Space Odyssey, 1968).

