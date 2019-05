Ocurre que desde hace una década y media, tras el final de las dos temporadas de la serie, el director Damián Szifrón viene prometiendo el regreso del elenco en una película que nunca llegó a materializarse.

En el medio pasó una brillante temporada de Hermanos y Detectives, tres maravillosas películas –El Fondo del Mar (2003 ), Tiempo de Valientes (2005) Relatos Salvajes (2014)- y quedó en el tintero una serie que iba a estrenar en Telefe en 2008 titulada provisoriamente Chicas, y que llegó a aparecer en las promociones del canal; pero del cuarteto de justicieros no volvió a haber noticias salvo por las entrevistas que ellos otorgan y en las que aseguran que están trabajando en un guión.

Sin embargo, y después de la divertida experiencia del mundial 2018, este martes, Los Simuladores regresaron en un “operativo” digital de la mano de Netflix.

Todo comenzó cuando un usuario conocido como Agustín Eme expresó “lo manija” que estaba con el regreso de la serie alemana Dark a través de Netflix. A esto le respondió la plataforma de streaming: “¿Alguien sabe por qué en Argentina comparan una palanca con una emoción? ¿Es porque abre algo?”.

Ahí intervino Federico D´Elía, el actor que interpretaba a Mario Santos. “No se preocupe, @agustineme. Déjelo en nuestras manos. Los argentinos se van a sentir parte de la comunidad. Y tranquilos, nosotros nos hacemos cargo del costo del operativo. Martin Seefeld, ¿Cómo estás para un último caso? ¿Podés comenzar con la investigación?”, escribió, arrobando a su compañero de elenco.

“Ya estuve analizando las publicaciones de @NetflixLat y este chico tiene razón. Acá nadie usa el “tú”, salvo en la serie de Luismi cuando cantan “No sé tú” y todos lloran profundamente por dentro. Debo decir que los comprendo”, le contestó el recordado “Gabriel Medina”.

Ahí intervino Alejandro Fiore, que interpretaba a Pablo Lamponne, acudiendo a otro de los miembros del equipo. “Soy asistente del Ing. en redes sociales Máximo Cozzetti, @NetflixLat. Hicimos una breve auditoría para que Netflix se comunique perfectamente con sus fans. Lamentablemente, tenemos que intervenir su cuenta y hacer cambios drásticos. Muy drásticos.”, escribió.

“¡No! ¡No nos pueden hacer esto! Son años de divertir a nuestros seguidores con memes y avisos de lanzamientos, tenemos un community manager que alimentar. ¿Qué pasó?”, les respondieron desde la cuenta de Netflix,.

“Los argentinos, @NetflixLat, eso pasó. Hablamos muy diferente al resto de la región. ¿O alguna vez escuchó a un cordobés decir “historias chingonas”? Lo lamento, no se me ocurre ninguna solución. A menos que… No, no, sería una locura. No hay precedente en Latinoamérica”, les respondió Fiore.

“¡Por favor! Para nosotros no hay locuras desde que Eleven, Mike, Lucas y Dustin lograron rescatar a Will. Hacemos lo que sea... ¿Podemos hablar por DM?”, contraatacó la plataforma.

“Hablemos, pero que sea breve. Tengo que seguir con Las chicas del cable, estoy enganchado. @alefioreok, ¿podemos conseguir una computadora, wi fi, un puma salvaje y un fernet en una botella cortada? Se lo conoce también como “el viajero”, concluyó Seefeld.

¿Estamos ante una simple broma de redes sociales o ante el inicio de un probable regreso de Los Simuladores? La plataforma de streaming es conocida por su capacidad de seducir a los fans de series que luego han “revivido” como Full House, Arrested Development o Gilmore Girls, por lo que no sería de extrañar que quisieran darle el gusto a los fans locales y también a los latinoamericanos ya que la serie se emitió en todo el continente e incluso llegó a tener una versión mexicana, así como también una española y una estadounidense.