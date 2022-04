Luli Fernández, panelista de "Socios del Espectáculo" (El Trece), contó que se comunicó con laperiodistade ESPN para chequear la información y negó el romance.

“Prefieren guardarlo y mantenerlo en la intimidad. Por eso, (Alina) deja de responder”, explicó Luli. Pero este lunes el ciclo fue en busca de Alina para preguntarle en cámara sobre su relación con el Muñeco. ¿Y qué dijo?

Embed

“No viajé a Salta, ¿está bien?”, aclaró la rosarina en una breve entrevista que dio desde su auto, con una sonrisa que no ocultaba su incomodidad. Luego, señaló un poco enojada: “A mí no me gusta hablar de mi vida personal, mucho menos sentimental”.

“El día que quiera contar que tengo novio, me voy a sacar una selfie y se la voy a mandar a (Adrián) Pallares y a (Rodrigo) Lussich para que la hagan cuadrito y la tengan de recuerdo... mientras tanto hablemos del sorteo del mundial, de la Selección Argentina, de lo que quieran, pero no me pregunten más nada”, espetó en un mensaje directo a los conductores del ciclo chimentero.

Las versiones de romance habían surgido en septiembre de 2019. Por aquel entonces, los rumores daban cuenta que la periodista y el DT de River habían comenzado una relación después de cruzarse en una fiesta que ella condujo en el Monumental por la consagración de la Copa Libertadores en diciembre de 2018.

Sin embargo en aquella oportunidad también fue ella quien desmintió las versiones.

Alina Moine Alina Moine, en medio de los rumores. Archivo

Marcelo Gallardo se separó hace cinco años de Geraldine La Rosa, luego de casi 30 años juntos y de tener tres hijos en común. De todos modos, en ese período de distanciamiento, la pareja intentó una reconciliación y ella quedó embarazada de Benjamín, el cuarto hijo en común, quien nació en julio de 2019.