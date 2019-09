Amelita fue el jueves como todas las noches a hacer su programa de radio y alrededor de las 21.15, minutos después de haber comenzado el programa y cuando estaba en diálogo con la artista Olga Del Grossi Sosa, Amelita -quien el 24 de septiembre cumplirá 79 años- comenzó a tener problemas en su dicción. Con el correr de los minutos la dificultad se hacía cada vez más notoria: le costaba encontrar las palabras justas que quería pronunciar. "No me agarra -se lamentaba, cuando no lograba conjugar un verbo-. Estoy mal", dijo en varias oportunidades. Hizo fuerza, puso empeño y como pudo, y con el aliento de Olga, quien percibía el malestar de la conductora y hasta la ayudaba a completar algunas oraciones, Baltar concluyó el reportaje antes de lo previsto: "Disculpame, pero me puse un poco nerviosa...Estaba con todo el día...", se excusó frente a sus dificultades. Y saludándola con cariño, alcanzó a presentar una canción de su colega, uno de "esos tangos maravillosos", destacó. Después de despedir a su invitada y de pasar a un tema musical, Amelita ya no volvió al aire de su programa.

Según trascendió la producción de la radio llamó de inmediato al SAME y también a uno de sus hijos, Mariano Garrido García. Luego de ser atendida en el estudio, la querida cantante fue trasladada al Sanatorio Finochietto mientras al aire se escuchaban distintos tangos. "A su ingreso el examen físico y neurológico fueron normales. Se le realizaron estudios de laboratorio, vasculares no invasivos y neuroimágenes, siendo todos dentro de la normalidad, acordes a su edad", fue lo que dijeron desde el Sanatorio en el primer parte oficial. Además, informaron que quedaría "internada en observación para luego recuperar su actividad física habitual si su evolución, como se espera, es favorable". Y dieron un diagnóstico ‘presuntivo’: "trastorno neurológico transitorio". Este incidente causó sorpresa ya que la salud de la cantante estaba muy bien y sus compañeros hablaban de un muy buen presente y que estaba entusiasmada con la preparación de una fecha muy especial para ella. Es que el próximo 11 de noviembre se cumplirán 50 años desde que interpretó por primera vez "Balada para un loco", la aclamada composición de Astor Piazzolla (que la tuvo como musa inspiradora durante años) y Horacio Ferrer y tenía pensado dar un concierto. Ahora deberá recuperarse, pero parece que el susto para ella pasó y no dejó secuelas.