Lo que iba a quedar como incidente, ahora se convierte en una fuerte denuncia judicial. La damnificada, Alejandra Camargo, apareció ayer nuevamente ante las cámaras de Pamela a la Tarde (América), pero esta vez en compañía de su abogado Alfonso Vergés, para explicar que la acusación sigue su curso.

Días atrás se supo que no hubo acuerdo entre los abogados de las partes. Camargo aclaró que presentó todos los videos de aquella noche en el que en el restaurante se armó un gran lío porque según su versión Laport se negó a pagar la cuenta porque en el lugar se dedicó a hacer prensa. En palabras del galán maduro, cuando llegó al lugar lo esperaba "un fotógrafo profesional" y accedió a posar con los fans.

A la hora de pagar la cuenta, todo indica que Laport pidió un descuento, el cual le fue negado. La dueña del restó empezó a los gritos y justo apareció el marido. El le preguntó si le habían faltado el respeto y ante la respuesta afirmativa se abalanzó sobre Laport.

Dos días después, el actor salió a contar su versión de los hechos junto con parte del elenco y producción de la obra que salió en su defensa. La semana pasada, la única hija del actor, Jazmín, de más de 20 años, quien quiere seguir los pasos de su padre, escribió en las redes sociales una carta de encendida defensa de Laport.

Cuando se creía que la denuncia había quedado en stand by, ayer Alejandra Camargo ratificó la acusación y agregó que por decoro no pensaba filtrar las imágenes grabadas de las cámaras del restaurante y aseguró que Laport no sería el único involucrado en la agresión.