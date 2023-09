"Lamento preocupar a mis amigos y compañeros. Veníamos de tres meses en el llano, en la meseta, y con España hay siete horas de diferencia. Me afectó la altura: ya me había pasado allá en el Alto Perú, lo mismo en Cochabamba", expresó Calamaro a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

En ese sentido, el Salmón manifestó que "en Bogotá nunca lo había sentido", pero que durante el show empezó a padecer las secuelas de los 2.625 metros de altura sobre el nivel del mar de la ciudad colombiana.

"Me costaba bastante respirar. Supongo que me afectó bastante la altitud. No me gusta dar excusas pero no fueron problemas de salud y mucho menos de logística o de organización y tampoco nada musical arriba del escenario", se excusó el cantante y compositor sobre su paso por el festival donde también se presentaron el colombiano Juanes, el puertorriqueño Residente y la banda mexicana Café Tacvba.

Calamaro, que horas atrás había publicado un comunicado en sus redes sociales con las primeras explicaciones sobre su única escala en Colombia, cerró su mensaje grabado con una definición categórica: "Dar un recital flojo es una pequeña tragedia personal y de vergüenza torera".

Entre los tantos mensajes que recibió el músico, se sumó su amigo el Indio Solari, que lo chicaneó con su chispa habitual.

“Es una gira demasiado larga. Y el joven amigo ya no está tan jovenzuelos”, escribió el cantante.

El comentario del Indio fue celebrado por los seguidores de Calamaro y otros músicos, como Carca, también se sumaron.