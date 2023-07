Andrés Nara se mostró preocupado por la salud de Wanda: qué dijo

Lo hizo durante una entrevista en el programa Polémica en el Bar, donde habló sobre la salud de la conductora e intentó dar precisiones de lo ocurrido durante su visita al Sanatorio Los Arcos. “Hoy me enteré que estuvo en Fundaleu para seguir un tratamiento; o sea, hay algo. En definitiva, es una situación muy híper delicada que si ella quiere tomar cartas en el asunto y lo quiere expresar mañana, pasado o nunca es su decisión”, afirmó el hombre.

“¿Lo de Fundaleu dónde lo escuchaste?”, le preguntó el periodista Gabriel Schultz. “Hoy lo escuché porque estuvo un periodista en Fundaleu”, respondió Andrés Nara. Luego, recibió cuestionamientos por parte del coreógrafo Flavio Mendoza, que objetó que no haya intentado ver a su hija.

“No pude entrar porque tenemos una diferencia que no está tan fácil. Tengo un problema con Wanda. Hay una diferencia personal que no quiero contar, es muy personal”, comentó el padre de la actriz y conductora en otro momento del programa.

“¿Es verdad que Zaira te pidió que por favor que no vengas a Polémica en el Bar?”, le preguntó Eliana Guercio en la mesa de Polémica en el Bar. “No, para nada. Sí me pidió que no hable en forma directa, pero yo voy a hablar como padre en la situación especifica mía de la salud y sacando la parte mediática” respondió el hombre.

f1280x720-1439203_1570878_7136.jpg Wanda Nara fue sometida a estudios médicos días después de lograr un premio Martín Fierro.

Más adelante, Nara reconoció haber hablado con su hija menor, aunque no quiso revelar el contenido de la charla. “Hay cosas que voy a dejar en la intimidad y voy a respetar el tiempo que cada una determine”, explicó Andrés Nara.

Wanda Nara fue internada el último jueves en el Sanatorio Los Arcos, a la espera de resultados de los estudios que se realizó durante el día. Según confirmaron fuentes de Telefe, la conductora ingresó al centro asistencial, aunque desde el canal aclararon que hay que esperar la información oficial para poder dar más detalles sobre su salud.

La internación se decidió luego de que algunos valores de los primeros estudios realizados salieron alterados, a la espera de conocerse unos complementarios, según dijeron desde el programa Intrusos en el Espectáculo.