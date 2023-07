Preocupación y rumores acerca de la salud de Wanda Nara

Tampoco la hubo de parte del Sanatorio Los Arcos donde ingresó el miércoles a la noche con dolores fuertes abdominales, y en donde se le realizaron una serie de chequeos. En la tarde del jueves algunos periodistas de espectáculos anticiparon que algunos de los resultados de los análisis que se le practicaron le habían dado mal, concretamente el de sangre, con valores muy elevados de glóbulos blancos.

Incluso en "A la tarde" (América TV), Marcelo Polino llegó a decir -de una fuente que le pidió reserva- que a Wanda le realizarían una punción de la médula ósea. Se trata de un estudio que se realiza cuando hay sospechas sobre alguna patología que esté afectando a las células de la sangre.

Cuando muchos medios daban que la empresaria pasaría la noche en el sanatorio porteño, al caer la noche recibió el alta y se retiró del lugar no sólo sin dar declaraciones sino incluso sin que nadie pudiera registrar su salida.

Ni siquiera su padre, Andrés Nara, quien a pesar de no tener actualmente vínculo con ella, quiso saber qué estaba pasando con su salud y se acercó al lugar. "Al ver el golpe mediático, de todo lo que decían que le estaba pasando, fui a la clínica para ver qué pasaba. No me podía comunicar con nadie, más allá de que tenemos una relación cortada", dijo este viernes Nara en "Nosotros A La Mañana" (El Trece).

"Cuando llego a la clínica era una explosión mediática terrible. Estaban todos esperando ver el resultado. Entro y quiero saber qué pasaba con ella. Me llamó la atención que había un blindaje. No querían informar nada de lo que estaba pasando con ella y me dijeron que ya se había retirado", agregó.

En otro pasaje de la entrevista, el hombre contó que "pedí que me adelanten un poco más porque trascendió un escenario diferente, hablaban de algo grave, y nadie dice nada. A raíz de eso decidí no entrar en ningún tipo de polémicas" y añadió que "por más que no tengamos una charla fluida me merezco saber de su salud".

Lo concreto es que las horas pasan y se sigue sin saber nada de manera oficial, ya que tampoco hay posteos en las redes de la mediática ni en las de su esposo, Mauro Icardi, con quien tenía previsto viajar a Europa pero todo se habría cancelado a raíz de estos hechos.

La revelación de Jorge Lanata sobre la salud de Wanda Nara

Amparado no sólo en sus fuentes sino en su trayectoria como periodista, Jorge Lanata lanzó este viernes una revelación cruda. "Como trabajo de periodista les voy a contar qué hice: hablé con tres fuentes distintas, dos de ellas cercanas a Wanda Nara y otra al hospital (Los Arcos), y lo que nadie está diciendo -y no entiendo porqué hay una cosa coorporativa en el periodismo de espectáculos de no decirlo- es que Wanda tiene leucemia”, dijo Lanata en su programa de Radio Mitre.

El conductor de "Lanata sin filtro" aseguró también que "hubo un contacto con Fundaleu (Fundación de lucha contra la leucemia)" y que "hay todo tipo de versiones sobre que la quieren llevar a Italia o a Turquía y demás".

Lanata le dio el pase a su columnista Marina Calabró quien le respondió acerca de ese supuesto corporativismo por parte de los periodistas del espectáculo y trató de despegarse, aduciendo que en su caso -tratándose de un diagnóstico médico- elige esperar un parte oficial o la confirmación de parte de la familia.

"Es el tipo de información al que quiero llegar última y no primera", lanzó Calabró, a lo que el conductor del ciclo radial le contestó que "le importa un pomo llegar primero, eso no me importa nada".

Se espera que en las próximas horas, ya con un diagnóstico más concreto, haya algún parte médico oficial de parte del Sanatorio Los Arcos o algún posteo de parte de Wanda Nara o su familia que aclare el panorama en torno a su salud.

Como era de esperar, su nombre se hizo tendencia en las últimas 24 horas en Twitter, la información sobre una eventual enfermedad grave cruzó el Atlántico y los hinchas del Galatasaray, club turco donde juega Icardi, se solidarizaron con el delantero e iniciaron una cadena de oración para pedir por la mejoría de la modelo, de 36 años y madre de cinco chicos.