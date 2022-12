Ángel De Brito no dejó títere con cabeza

Es muy raro que De Brito acuerde ir como invitado a un programa que esté fuera de su emisora, sólo suele hacer la excepción cuando Mirtha Legrand lo invita a su mesa. Ayer fue, en verdad, una transacción televisiva. Una devolución de favores, "primero voy a tu programa y luego venís al mío". Y anoche Carmen le deolvió la gentileza.

De Brito hizo su parte en Mañanísima. Primero el blanco de De Brito fue Jorge Rial, el referente del periodismo sobre el mundo de la farándula vernácula: "Una vez Rial llamó a Tinelli para que la echen del Bailando a quien fuera su novia La Niña Loly, y él le respondió que no, que estaba en un concurso y de hecho siguió. Loly entró al concurso de novia y salió soltera".

La panelista Stefi Berardi, que trabaja para Carmen a la mañana y a la noche para LAM (América) se metió en la charla: "Yo la quiero mucho a la Niña Loly pero desapareció después de la relación con Jorge. Para mí quedó muerta de miedo ella", a lo que De Brito retrucó: "Para mí hizo algún arreglo con él, yo no creo que sea miedo".

Luego fue el turno de Viviana Canosa y muy cándidamente opinó sobre ella: "Canosa es un ser de luz …apagada, trabajé diez años con ella hasta que decidió echarme, trabajamos de nuevo con Tinelli sin hablarnos una palabra, superprofesionales, ella intentó acercarse, pero como me había echado… ella es actriz, es muy del acting, nos peleamos y nos amigamos, y ahora me bloqueó, me bardeó en A24, le escribí y me bloqueó".

Sobre la dupla de Socios del Espectáculo (El Trece a las 11 de la mañana), Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, que ocupa hoy el espacio que fue suyo durante siete años consecutivos, dijo: "No me gusta el programa, es horrible, no me gusta el baile, cómo lo hacen…Trabaje con ellos, pero no somos amigos. No me gusta lo que hacen, como no me gustaba Rial en su etapa pseudofeminista".