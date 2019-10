En 2017 Ara vapuleó a su ex marido y padre de su hijo menor, Toto Kirzner, por una frase de la segunda mujer del productor y mandamás de El Trece, Griselda Siciliani, que en Intrusos (América) había señalado que como ejemplo que "si a Adrián no le sirve Fabián Mazzei (pareja de Ara) no lo convoca".

Enseguida Ara salió al cruce y se armó un revuelo mediático descomunal a tal punto que Ara invitada al living de Susana dijo: "Si lo tocan a Fabián, me tocan a mí. No es que soy celosa. No me gustan las mujeres desubicadas".

ADEMÁS:

Ara empujó a Suar a exponer su vida privada de una manera descarnada y salió defenderse también en el ciclo de Susana y allí dijo que "Gri es familia", ya estaba separado de la mamá de su segunda hija, Margarita.

Este año Ara se volvió a subir en el ring al publicar una carta en las redes sociales que "ya no me callo más. Hay una demanda larguísima, se trabajó con abogados, con contadores míos, y mi psicóloga. Acá hay mucho y yo siempre quise llegar a un acuerdo, él nunca quiso llegar a un arreglo por el lado bueno. Yo hace dos años inicié un juicio y tampoco se puede llegar a un arreglo porque hubo una audiencia y no fue".

Otra vez y a dos años del vendaval mediático, Ara eligió nuevamente a Susana para gritar su verdad.