Hoy no salió al aire el programa de Yuyito González

Para explicar los motivos de esta situación, la actriz hizo un vivo en su cuenta de Instagram para contar que fue lo que pasó justo antes de comenzar su ciclo diario. "Miren dónde estoy, no estoy en el estudio de Empezar el Día" comenzó explicando la conductora "En el estudio de Empezar el Día tuvimos un problema de electricidad. En el edificio de Artear están renovando un montón de espacios, se hacen arreglos, se arregla una cosa y se rompe otra".

Hoy no salimos al aire y te cuento por que …Manana nos vemos!!!@empezareldiaoki @ciudad_magazine Hoy dia del locutor- te queremos @lucas.titii !!! Feliz dia para vos y para todos tus colegas!!!Con @brunosalasoficial y @sabrina.mp4

"Es como en nuestra casa, problemas de consorcio y me tuve que venir a la casa del vecino" siguió explayándose Amalia González, mientras mostraba que estaba en otro estudio para ver la posibilidad de salir al aire desde allí.

La conductora mostró a los técnicos trabajando para que pueda hacer su programa, pero ante la consulta de "Vamos a tratar de hacer algo, ¿no se puede salir?" lamentablemente le confirmaron que -a pesar de los esfuerzos- eso no iba a ser posible.

"Yuyito" lamentó haber ido hasta el canal y haberse producido para salir al aire con su programa, por lo que aprovechó la cámara para mostrar su look "Yo quería salir de la casa del vecino. Me hice una trenza, me maquillé toda, ¿y ahora qué hago".