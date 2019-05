Así fue el escándalo por el cual Mora Godoy dejó Bailando 2019

La reacción furibunda fue la de Pachano a lo cual Mora ayer en una raid mediático en Los Angeles de la Mañana (El Trece) y en Hay Que Ver (Canal 9) anunció un portazo.

"El sueño lo voy a cumplir porque lo paga mi empresa. A la coach y a Cristian (Ponce, su partenaire) les pago el cachet de todo el año. Así me planto. En este momento, se fue todo de las manos. Todo tiene un límite. No me llamó nadie de producción", advirtió.

"Yo no dije nada, además estaba con mi hija y con mi sobrino", insistió Mora Godoy, la más inesperada mediática del certamen: "Yo no pienso ensayar ni hoy ni mañana. Hoy no tengo ganas de nada. Me parece que fue un maltrato innecesario. Tengo un contrato para viajar en diciembre a China y voy a pedir que me lo adelanten. Es tristísimo de parte de él que, a esta altura de su vida y con todo lo que vivió, hable así. Cuando te pasan cosas fuertes, te da un aprendizaje. Pero a él le quedó la violencia".

Esta amenaza, sin embargo, no surtió efecto en Aníbal Pachano, quien en Hay Que Ver subió la apuesta en contra de Mora Godoy: "Es una vintage fea. Ella tiene un problema de marketing. Ella usa un rodete y se lo pega tanto a la cabeza que no le funciona ningún músculo. Es una chica a la que no le pasa nada y que no meta a su hija porque a la hora del programa la nena no tiene nada que hacer ahí".

Pachano insistió que es "un problemita de Godoy si no le gusta la devolución. Ella se cree la única bailarina de tango", le espetó al símbolo argentino del tango.