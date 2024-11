Así fue la caída del escenario que llevó a Paco Amoroso a un hospital

La escena, que fue registrada en un video, muestra cómo el artista no alcanzó a protegerse con los brazos, lo que provocó un fuerte golpe que alarmó tanto a sus compañeros como al público presente.

Embed Los argentinos dan tanto contenido, he visto todas las perspectivas de la caída de Paco Amoroso NFNFFNFKFKF VIVA ARGENTINA pic.twitter.com/1Ly37UP3xA — Kote (@ryumoree) November 18, 2024

Por su parte, la situación generó momentos de tensión entre los asistentes, que no tardaron en manifestar su preocupación por el inesperado episodio.

Sin perder tiempo, el equipo de producción asistió al músico, quien fue trasladado a un hospital de las cercanías del estadio para que fuera atendió.

Mientras que luego e realizarse diversos estudios, los médicos confirmaron que no había sufrido fracturas ni heridas graves, un alivio tanto para los fans como para el propio Paco. Pese al impacto de la caída, el artista demostró su sentido del humor y al compartir su experiencia en sus redes sociales con muy buena onda.

En un posteo de Instagram, subió un video que documenta el accidente junto con imágenes en las que aparece en una silla de ruedas desde el hospital. “Mi carita antes de que me digan que no me fracturé nada. Gracias CDMX estuvo increíble!!! Esto sigue”, escribió el artista ante sus más de 636 mil seguidores.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @pacoamoroso

Creamfields 2024 tuvo un cierre a pura fiesta con Swedish House Mafia

Tras nueve años de ausencia en el país, Creamfields, el festival de música electrónica más importante del mundo, volvió a desembarcar en Buenos Aires: el sábado y el domingo, miles de personas disfrutaron de las dos jornadas en el Parque de la Ciudad.

Steve Aoki, Alesso, Peces Raros, Fisher, Franzizca: distribuidos en 5 escenarios, decenas de artistas nacionales e internacionales definieron el line-up del primer día de este regreso triunfal.

El domingo, el festival continuó con Swedish House Mafia, Alan Walker, Nina Kravitz, Richie Hawtin, Babasonicos y muchos más.

Creamfields Argentina ofreció una experiencia musical inolvidable con una impresionante grilla de artistas y una infraestructura de primer nivel. Desde el arranque, los escenarios comenzaron a vibrar con actuaciones que capturaron el espíritu de Creamfields, creando un ambiente lleno de energía y emoción. Cada set fue una oportunidad de descubrir algo nuevo y disfrutar de lo mejor de la música electrónica.

Creamfields Argentina no es solo música, es una experiencia completa. Esta edición ofreció una propuesta gastronómica que incluyó una amplia variedad de opciones para todos los gustos, desde food trucks hasta menús gourmet. Los asistentes pudieron relajarse en zonas especialmente acondicionadas para descansar y recargar energías entre set y set, con áreas de relax distribuidas por todo el predio. Además, se instalaron puestos de hidratación para que todos puedan mantenerse frescos y energizados durante toda la jornada.

Para mayor comodidad, el festival contó con un sistema cashless, la forma más rápida y segura de comprar. Con esta tecnología, los asistentes podrán realizar todas sus compras dentro del festival de forma ágil y segura, eliminando el uso de efectivo.

Durante las ediciones pasadas de Creamfields Argentina, se presentaron centenares de DJ y los productores más importantes del mundo, así como también los nuevos exponentes, formando parte de esta experiencia. Entre ellos se encuentran Calvin Harris, David Guetta, Martin Garrix, Deadmau5, Carl Cox, Sasha & John Digweed, Above & Beyond, Paul Kalkbrenner, Sven Väth, Richie Hawtin, Jamie Jones, Alesso y Tiësto. LCD Soundsystem, Faithless, Underworld, The Chemical Brothers, Groove Armada, The Prodigy, Tale Of Us, Solumun, The Martinez Brothers y Luciano también han dejado su huella en el festival.