Así fue la fiesta de Evangelina Anderson para celebrar sus 40 años

Luego de que su esposo, Martín Demichelis, se consagrara campeón en su rol de director técnico de River Plate, la ex vedette quiso seguir con los festejos y optó por hacer un mega evento para recibir los 40 años.

La modelo celebró en un exclusivo hotel, donde decoraron el lugar en tonos negro y dorado, igual que los dos looks que eligió para deslumbrar en su fiesta.

Llegó con un corset dorado, con falda larga negra con tajo y botas y más tarde se cambió y lució un vestido corto color dorado.

Sin título-1.jpg El lookazo de Evangelina Anderson para su cumple.

Entre los detalles de lujo, Anderson tuvo una torta negra de cuatro pisos, un catering completo que incluyó cascadas dulces y saladas: una de chocolate y una de queso cheddar. También hubo una barra de tragos personalizada, tenía forma de auto con los colores de River y con una patente que decía “Eva”.

En la fiesta hubo una fotocabina para que los invitados se sacaran fotos, hubo DJ con la música del momento y un show en vivo de Rodrigo Tapari y su banda.

“15 años pasaron de la última vez que festejé mi cumple en Argentina! Gracias a la vida que me dio esta oportunidad! Un cumple especial rodeada de familia y amigos ♥ Estoy súper agradecida y feliz!”, escribió en Instagram junto a un video mientras soplaba las velitas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de EVA ANDERSON (@evangelinaanderson)

Es la historia de un amor

Evangelina Anderson abandonó su carrera en la Argentina para acompañar a su marido que se desempeñó como jugador de fútbol en Europa. Tuvieron a sus tres hijos en el exterior y vivieron lejos de la Argentina durante 15 años, hasta que este año River convocó a Martín Demichelis para que sea su nuevo DT, trabajo que cumplió a la perfección porque consiguió quedarse con el campeonato.

Si bien no se vio demasiado a Martín Demichelis en las publicaciones que hizo Evangelina, este viernes River jugará su último partido del campeonato, con lo cual toda la familia se encuentra en el país.

El presidente de Unión se disculpó por su comentario sobre Evangelina Anderson

Luis Spahn, presidente de Unión de Santa Fe, respondió a las críticas luego de su comentario desubicado en referencia a Evangelina Anderson, esposa de Martín Demichelis, director técnico de River.

"Me han criticado en algunos diarios, en algunos medios como que fui desubicado. Del periodista que me dice si yo iría a robar a River, tendría que decirle cómo me sugerís que yo vaya a robar. Creo que era un comentario pícaro, yo le contesté lo que me salió en el momento", fue lo primero que dijo el mandatario del Tatengue.

"Lo lamento si la señora Anderson se vio afectada, le pido disculpas. Lo otro que tengo que decir claramente es que no puede salir del grado de jocosidad... La pregunta y la respuesta", sentenció Spahn en diálogo con TNT Sports.

En un diálogo con D Sports Radio, la mesa periodística del programa No veo la hora se refirió, en tono de broma, a la búsqueda de un director técnico por parte del "Tatengue" luego de la sorpresiva e inesperada renuncia de Sebastián Méndez: "¿No quiere robar algún técnico? Vio que está de moda... ¿Quién le gusta? ¿Va por Demichelis?", le consultaron al presidente de Unión.

Sin embargo, Spahn quiso seguir el chiste y respondió con un desacertado comentario: "Sí, más que todo por Evangelina (Anderson -esposa del DT de River-)". Inmediatamente, la máxima autoridad de Unión se arrepintió de sus palabras y pidió disculpas: “Le pido perdón a la señora. Lo que pasa es que estamos pasando por un momento complicado y uno trata de tomarlo con un poco de soda”.