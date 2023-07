Natalie Weber reveló cómo fue el comienzo de su relación con Mauro Zárate

“De los cuernos y de la muerte no se salva nadie. Sí, fui cornuda”, aseguró. No obstante, rápidamente aclaró que su declaración no tenía relación alguna con su experiencia junto al exjugador de Vélez Sarsfield.

A pesar de que no hubo terceras personas que causaran conflictos en su relación, Weber admitió que atravesaron una fase sumamente tempestuosa con Zárate: “No soy celosa, fui muy celosa, muy tóxica, revisaba el teléfono una vez por semana”, confesó.

WSJMFBMRPVG5ZAGEKHFIN7OQVU.jpg Natalie Weber y Mauro Zárate consolidaron una familia hace ya 14 años juntos.

Tras ello, reveló que descubrió una serie de mensajes: ”Las minas son regaladísimas con el jugador de fútbol: hay videos, fotos, todo. A la botinera le gusta el rubro, mandan muchas fotitos”, continuó dando detalles de lo que le tocó atravesar.

Tras confesar que ella veía los mensajes y las fotos “porque él no las borraba”, la modelo de 37 años reconoció que tras 14 años de relación con el futbolista tuvo que “relajarse” porque le iba a hacer mal a su psiquis.

file_1280x720-2000-v3_1.mp4 Las declaraciones de Natalie Weber en LAM.

“Pero los primeros años éramos muy tóxicos, a él no le gustaba que yo labure, tampoco… La maternidad me sacó del medio, estaba con la teta, la mamadera y los pañales hasta que volví a tomar vuelo de nuevo”, recordó. De esa manera, dio a entender que su esposo nunca tuvo algo que ocultar.