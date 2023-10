"Bailando 2023": la lista de famosos que se suman para la "Salsa de a Tres"

Varios de los participantes del certamen de baile de América TV ya dieron a conocer a las figuras que los acompañaran en este tramo, y Diario Popular te lo cuenta en esta nota.

image.png Romina "Momi" Giardina

La pareja compuesta por Juli Castro y Rodrigo Avellaneda, convocaron a alguien muy conocido y cercano a la influencer de Instagram y Tik Tok, se trata de la bailarina y actriz Romina "Momi" Giardina, la madre de Juli, que ya participó en otras ediciones del certamen de baile.

image.png Natalie Weber

Camila Homs -expareja del futbolista de la Selección Argentina Rodrigo de Paul- y su bailarín Nico Fleitas, se decidieron por la modelo Natalie Weber, actualmente columnista en el programa "Desayuno Americano", de América TV.

image.png Laura Franco, "Panam"

El Tirri -primo de Marcelo Tinelli- junto a su bailarina Fiorella Giménez, convocaron a Laura Franco, más conocida por su apodo de "Panam". Hace unos días, el conductor del "Bailando 2023" expresó la posibilidad de que se sumara Agustín "Cachete" Sierra a la "Salsa de a Tres", pero la pareja de baile del Tirri no quiso saber nada con su ex, con quien no terminó de la mejor manera.

image.png Noelia Marzol

La pareja compuesta por Guido Záffora y Julia Pérez -una de las revelaciones de este año- eligieron a una ex participante de varias ediciones anteriores del programa de Marcelo Tinelli, se trata de Noelia Marzol.

image.png Lizardo Ponce

Eva Bargiela -separada recientemente de Facundo Moyano- y su bailarín Uriel Zambrán optaron por alguien que nunca estuvo en el "Bailando", el influencer Lizardo Ponce.

image.png

El actor uruguayo Maxi De La Cruz y Camila Lonigro se decidieron por la humorista Daniela "La Chepi", que originalmente iba a participar del "Bailando 2023" pero que no llegó a un acuerdo con la producción.

image.png Yanina Latorre

La ex participante de "Gran Hermano 2022" Romina Uhrig dio la sorpresa y eligió a la panelista de "LAM" Yanina Latorre, para bailar la "Salsa de Tres" junto a su bailarín Iñaki Iparraguirre.

image.png Alexander Caniggia y Melody Luz

Charlotte Caniggia -la hija del "Pájaro" Claudio Paul y Mariana Nannis- y su compañero de danza Jesús Vinent

se inclinaron por algo más familiar y convencieron a la pareja de su hermano Alexander, por lo que Melody Luz será parte de la "Salsa de a Tres".

image.png Karina Jelinek y su exesposo, Leo Fariña

Kennys Palacios -peluquero y asistente de Wanda Nara- y su jovencísima bailarina Morena Sánchez eligieron a Karina Olga Jelinek, una veterana participante de los Bailando de Marcelo Tinelli.

image.png Fátima Florez

La bailarina -y esposa del Chato Prada- Lourdes Sánchez y su partenaire Nicolás Villalba traerán a la pista del "Bailando" a la humorista e imitadora Fátima Florez, que hasta el momento sólo había participado con imitaciones de Carmen Barbieri y Yanina Latorre.

image.png Cris Vanadía

Coty Romero, otra ex "Gran Hermano 2022" y su coequiper Juan Carlos Díaz, mas conocido como Jitsu Díaz, eligieron al compañero de streaming de la correntina, Cris Vanadía.

image.png

La cantante cordobesa Coki Ramírez sumará para la "Salsa de Tres" a Gladys Florimonte, interpretando su personaje de Zulma.

image.png

La vedette Mónica Farro y su pareja en la pista Nacho Gonatta dieron la sorpresa al convocar al exfutbolista Claudio "Turco" García para la esperada "Salsa de a Tres".

image.png Barbie Franco

La joven modelo Anabel Sánchez y su bailarín Tito Díaz se apoyaran en la experiencia de BarbyFranco -pareja del abogado Fernando Burlando-, que ya estuvo en varias ediciones del certamen de baile de Marcelo Tinelli.

image.png Oscar y Cande Ruggeri

El exfutbolista Brian Sarmiento y Soledad Bayona, decidieron a CandeRuggeri -la hija del cabezón-, otra invitada con amplia experiencia del Bailando.

image.png Rodrigo Tapari

Flor Vigna y su bailarín Jony Lazarte convocaron a cantante Rodrigo Tapari, autor de la cortina muisical del "Bailando 2023" y con quien Vigna lanzó su más reciente tema musical.