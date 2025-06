Mirtha Legrand opinó sobre Cristina: "Debe devolver la plata"

"Cómo estamos viviendo. ¿Qué está pasando, Leuco?", le consultó al analista político. "Me parece que es un momento histórico de la Argentina. Es la primera vez que una expresidenta, dos veces además, ha sido condenada por corrupción a seis años de cárcel, inhabilitación perpetua y tiene que pagar las costas", resumió Leuco, y sumó un dato más: "Y tiene que devolver el dinero robado". A lo que la conductora asintió: "Tiene que devolver la plata", repitió, y continuó con sus preguntas a Leuco pero sin compartir su punto de vista.

Sobre el final del programa, fue Pampito quien con una consulta certera la hizo a Mirtha revelar su opinión sobre el asunto. "Mirtha, ¿le puedo hacer una pregunta? Le quería preguntar sobre Cristina, porque no escuchamos su opinión. Cómo usted tomó el tema de la condena", le preguntó. "No voy a emitir juicio", respondió Mirtha muy seria. Pero enseguida agregó: "Pero está bien. Si robó, que la juzguen. Si ha robado realmente, ¿no?". A lo que de inmediato corrigió: "Ya fue juzgada, que la condenen",excusándose por su error debido a lo "horrible" que le suena la palabra condena, según explicó.

Luego Mirtha continuó. "A mi me sorprende verla bailar en el balcón con la gente. No sé, es una cosa rarísima. Se la ve contenta, feliz. Y la gente la ama, la gente la adora", analizó. "La gente la adora no", la contradijo Ninci. "Un sector ¿Pero toda esa gente está mandada o va espontáneamente?", quiso saber Legrand. "Va espontáneamente. Hay mucha gente a la que le fue muy bien en su época, porque tendrían un puesto en el sector público", dijo Ninci.