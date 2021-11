Bella modelo eslovaca afirma que Instagram la discrimina por linda

La joven explicó en declaraciones al sitio Lad Bible que su cuenta recibe constantemente denuncias por parte de los usuarios que no creen que ella sea una persona real.

La modelo asegura que algunos consideran que es un “catfish”, un término que se utiliza en las redes sociales para referir a usuarios que se hacen pasar por otros, e inclusive que se trata de un robot.

Embed

“Me llaman extraterrestre, la gente ni siquiera cree que yo existo”, dijo la joven Veronika Rajek.

El perfil de la modelo en Instagram se encuentra activo y la red social quizá tomó nota de su pataleo para no darle de baja la cuenta.

La modelo es popular en su tierra por haber sido finalista del concurso Miss Eslovaquia 2016, donde nació en febrero de 1996.

Trabaja de modelo desde los 14 años y afirma que entrena con gran frecuencia para mantener su estado físico.

Además de su participación en TikTok, es parte de plataformas como OnlyFans.

Como modelo es la imagen de las campañas publicitarias de afamadas marcas, entre las que se puede enumerar a a Dolce & Gabbana, Philip Plain, Moschino y Blumarine, entre otras.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Veronika Rajek alias HAPPY VE (@veronikarajek)

“No creo que sea perfecta, pero la gente me tiene miedo y no quiere hablar conmigo. Lo tengo peor porque la gente me lo pone más difícil porque soy hermosa”, señaló la modelo y agregó que experimenta situaciones similares por fuera de las redes sociales.

“Recibo más abuso de las mujeres porque están celosas y piensan que quiero a su novio. Solo las mujeres pueden lastimar a otras mujeres con tanta fuerza”, disparó, abriendo una fuerte polémica.