Benito Cerati: “Quien venga a mi show, en lo posible que venga drogado”

Por ejemplo, la periodista Pilar Smith vertió su opinión, y al citar el escandaloso tuit de Benito, comentó: “Que alguien ayude a este chico. #LaDrogaMata”. Luego de que varios seguidores lo criticaran por lo que había expresado, Benito reculó y publicó: “Quienes se tomaron en serio que yo estaba diciendo lo de las drogas evidentemente necesita entender como funciona Twitter. Either way, ya estamos probando sonido y arrancando en unas horas!”.

Sin embargo, luego del concierto, volvieron las peleas y el músico tuvo otros contrapuntos en pocas horas a través de la misma red social. El periodista Matías Attem lo criticó: “Jamás tu viejo hubiera hecho una publicación haciendo apología de la droga. Sos una vergüenza, te doy un consejo: cambiate el apellido así no haces más papelones, ¡salame!”. El músico le respondió: “Te falta pepa”. ¿Otros tuits del músico? “Amo. Soy tendencia. Mañana tocamos en Mar del Plata. Adivinen quién va a fumarse un porrito antes”.

“Jaja no paran de hacerme polémica. Mi vida es más interesante gracias a ustedes hermosos”. “Los que dicen que no sirvo para la música se han quedado en el 2013. Voy a seguir. Y te la vas a comer doblada!” “Gracias Angel de Brito por el retuit. Me hiciste silenciar bocha de egocéntricos superficiales y sin vidas”.