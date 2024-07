Benito Fernández, en su peor momento: problemas de salud y al borde de la quiebra

Este miércoles por la noche, el periodista Ángel de Brito dio a conocer la durísima situación financiera que afronta el destacado diseñador de modas: “Está teniendo muchos problemas económicos. Es uno de los grandes referentes de la industria de la moda, un genio, súper talentoso, buen tipo”.

“Ahora no sé si fue la crisis, pero hay varias situaciones judiciales y otras no judiciales complicadas con los empleados”, explicó el conductor de LAM (América TV) y agregó: “Cerró un local, quedó otro, algunos denuncian que no les pagan. Quisimos hablar con Benito, con su hijo, con su gente de prensa, pero nadie contesta nada. Estamos hablando de un número uno de la moda”.

Según el informe del programa, "parece ser que el diseñador estaría quebrado y no podría afrontar las indemnizaciones de sus empleadas, por eso estarían despidiendo solo de palabra, y cuando las personas se presentan a trabajar las quieren sacar. Se especula que estarían vaciando la empresa y declararse en quiebra para no pagar”.

“A los empleados les dijeron que esto estaba complicado porque Benito estaba internado. Esta fue la primera explicación que les dieron. En las últimas horas, los vieron cenando”, agregaron desde el ciclo de espectáculos y Yanina Latorre sumó sobre sus problemas de salud: “El lunes fue a comer con Sole Solaro, el martes tenía otra comida y se bajó. Dicen que la semana pasada estuvo un día internado”.