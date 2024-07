Gran Hermano 2023: volvió una noche, Santiago entró a la casa

En el comienzo de la noche, los tres finalistas despidieron a sus excompañeros que ingresaron para apoyarlos, uno por uno, Lisandro Navarro, Lucía Miranda, Carla de Stéfano, Martín Ku, Isabel De Negri y Juliana Scaglione abandonaron la casa de "Gran Hermano 2023".

La más demostrativa con sus excompañeros en competencia fue Juliana Scaglione, que le dedicó unas palabras a cada uno. A Nico le dijo “Te amo, rompela toda. Sos un pendejo que vale oro, Nicolás. Transmití al mundo lo que vale un pibe de 21 años. Jugaste recontra bien, no le debes nada a nadie”, a Bauti le recordó “Con vos compartí un montón de cosas re zarpadas, tu juego solamente lo sabés vos. Te amo, disfrutá todo esto” y finalmente a Emma le confesó “A vos te recontra amo, gracias por ayudarme siempre. Emmanuel brillá”.

Como un motoquero, vestido con campera de cuero y anteojos negros, Santiago del Moro ingresó a la casa para encontrase con Nicolas, Bautista y Emma, con quienes se dirigió al SUM, donde estaba todo preparado para disfrutar una cena muy especial.

“¿Quieren ver lo que pasó en estos meses? Fueron casi siete meses, afuera pasaron muchas cosas, acá dentro también. Pero una parte chiquita que pasó fue esto. GH en los medios” le preguntó a los tres finalistas.

Nicolás, Bautista y Emmanuel no ocultaron su sorpresa al ver las imágenes que les presentó Santiago del Moro, que les recordó “Fue mucho tiempo, son muchos meses, muchas vivencias. Una vida acá, pero una vida que continúa afuera. ¿Se imaginaban llegar tan lejos? Ustedes son los tres mejores jugadores”.

Después del video, cada uno de los tres finalistas confesó cómo se imaginan su vida fuera de la casa o en todo caso, cómo les gustaría que fuera. El primero fue Emmanuel que quiere dedicarse a la actuación, el canto y el baile, mientras que Nicolás coincidió en querer actuar y modelar, pero agregó dar charlas motivacionales para ayudar a la gente. Finalmente, el uruguayo Bautista confesó “Mi pasión es la música, siempre me quise dedicar a eso, hice un esfuerzo tremendo para eso. Espero poder vivir de eso, el arte me gusta mucho, vivir la vida con las cosas que me hacen felices”.

Para terminar, Santiago del Moro reveló el contenido de la valija secreta “Vine acá a abrir esta valija, se dejó en febrero. Acá hay novedades, sorpresas” de donde sacó un vino espumante y cuatro misteriosos sobres dorados. En el primero estaba el anuncio de la apertura del casting para "Gran Hermano 2025", mientras que el resto contenía los premios que cada participante se llevaría según su puesto en la final: