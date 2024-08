Benjamín Vicuña compartió la primera foto con su novia, Anita Espasandín

“Blanquearon, están en Panamá, subieron esta foto. Te cuento que ahí automáticamente, se comunican del lado del ex de ella, que está totalmente, pobre Vicuña no es contra vos, pero me dicen que está deprimido, encerrado, el ex de ella”, detalló Paula Varela sobre lo que le dijeron del entorno del ex de Anita.

Por otro lado, reconoció que al hombre lo afectó muchísimo ver la foto del blanqueo en redes. “Que fue un golpe durísimo ver esta foto y que ella se está yendo mucho de viaje cuando él no va al teatro. Que los pibes quedan con él y que está toda la familia desorientada”, relató la periodista sobre la información que le llegó sobre el ex de la novia de Vicuña.

SJDOENMRZVDGHGZQGWLW432ONI.jpg

Luego de sus explosivos romances, y separaciones, con Pampita Ardohain -madre de sus hijos Bianca, Bautista, Benicio y Beltrán- y de la China Suárez -con quien tuvo a Magnolia y Amancio-, Vicuña transitó sus siguientes relaciones en una forma más reservada. Así fue con Eli y así parece ser con Anita, de quien contó cómo empezó la historia de amor.

“Yo la conocía, nos habíamos visto en diferentes lugares. Luego, en un viaje de trabajo en el que coincidimos, pude conocerla un poquito más, en esa ciudad maravillosa que es París, en febrero. Ahí recién comenzó todo”, dijo sobre el inicio del romance con Analía, tal su verdadero nombre, quien es arquitecta y madre de dos hijos de una relación anterior.

“Existen formas para estar feliz y no hice ninguna estrategia subterránea... La verdad que no hubo tanto encierro, ni mucho menos”, agregó. Y cerró sin aventurar un posible ensamble entre los hijos de él y los de ella. “Eso no lo voy a contar, porque tiene que ver con la intimidad de las familias. Pero esta todo muy tranquilo, en paz”, concluyó.