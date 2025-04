El periodista Roberto Navarro sufrió una fuerte agresión en la vía pública

El ataque ocurrió en horas de la tarde del lunes, cuando una persona aún no identificada lo golpeó brutalmente en la cabeza, a la altura de la nuca, por la espalda y sin mediar palabra.

Navarro logró trasladarse por sus propios medios a una clínica, donde fue atendido y se sometió a estudios médicos. Se encuentra fuera de peligro, aunque con signos visibles del golpe.

Desde el entorno del periodista exigieron el esclarecimiento inmediato del hecho y repudiaron lo que calificaron como "un ataque a la libertad de expresión".

Luego de conocerse la noticia, varios colegas del conductor se expresaron a través de redes sociales, expresando su repudio al brutal ataque. Uno de los primeros en comentar sobre la agresión fue Ari Lijalad, que es parte del equipo de El Destape: “Repudio la cobarde agresión a Roberto Navarro mientras caminaba por el centro porteño y fuera agredido por la espalda. Mi solidaridad con él”.

Hoy martes, al comienzo de su programa radial, el propio Lijalad abrió la mañana con más detalles de la agresión que sufrió Navarro. “Ayer Roberto estaba en un hotel céntrico, en una reunión, y un hombre lo empezó a insultar. Le empezó a repetir las cosas que dicen de Navarro en tuits, en los canales de televisión... y Roberto finalmente se paró para pedirle que deje de insultarlo. El hombre lo siguió insultando y se empezó a poner más violento, y mientras Roberto intentaba pedir que pare y le decía a la gente que estaba ahí para que interviniera, vino otro hombre y le pegó por detrás un fuerte golpe en la cabeza”, explicó el conductor.

“El golpe es grave, le generó un hematoma en la cabeza. En el hospital le hicieron estudios y se tiene que quedar por lo menos 48 horas porque es una persona anticoagulada. Y al haber un hematoma muy grande del lado de afuera de la cabeza, tienen que estudiar si no hay lo mismo dentro de la cabeza. Y por la edad de Roberto, eso puede suceder en las primeras 48 horas. No está fuera de peligro y estamos pendientes de su evolución clínica”, preciso el periodista al aire de El Destape Radio AM 1070.

Por su parte, Jon Heguier también se expresó en X, donde señaló: “La Argentina de hoy. Abrazo y fuerza @robdnavarro”.

Cabe destacar que la denuncia de la agresión surge días después de un nuevo ataque del presidente Javier Milei al periodismo. "Creo que la gente no odia lo suficiente a estos sicarios con credencial de supuestos periodistas. Si los conocieran mejor los odiarían aún mucho más que a los políticos", escribió el libertario.