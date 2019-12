Benjamín Vicuña le pasaría 10 mil dólares por mes a pAMPITA

El chileno estaría furioso por el comentario "desubicado" de su ex pareja porque se comete una "injusticia" en la relación entre el padre y sus tres hijos

En la encendida defensa de Pampita por la denuncia de su ex niñera, Viviana Benítez, la modelo se ganó un fuerte enojo por parte del padre de sus tres hijos al afirmar que "cuando yo me separé, saqué mi ropa y no pedí un centavo aunque le correspondiera a mis hijos. Uno se gana la vida con trabajo".