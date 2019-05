"Cabito" Massa Alcántara lleva a la Justicia a Matías Martin y La Metro

Eduardo “Cabito” Massa Alcántara, es el nombre de quien se siente damnificado. El mismo que dice que tiempo que pasó tras su despido en la radio fue porque esperó lo suficiente para que la radio cumpliera, según Cabito, la promesa de reubicarlo en otro programa. Hecho que no cumplió. En otro orden, días atrás, Cabito fue convocado por una institución educativa para hablar de su experiencia en la radio, con 18 años de carrera y se encontró con una pregunta de un estudiante que lo perturbó: “¿Cómo saliste de las adicciones?”, dijo que le preguntaron al cómico, que habló en Confrontados (Canal 9) con Rodrigo Lussich.

Las dos figuras legales de la demanda serán bullying y reclamo de indemnización por despido injustificado. Según Lussich, Cabito se encuentra en la primera etapa relacionada con la conciliación, se evitará un juicio si se llega a un acuerdo de las partes en lo económico y legal.

“Martin había dicho que situaciones personales de Cabito venían haciendo imposible la convivencia dentro del exitoso equipo radial y lo desvinculó”, contó Lussich. A lo que agregó que Cabito espera “una retractación al aire. Se tocaron temas como mi enfermedad y se usaron palabras graves para referirse a mi obesidad, que no es una adicción, sino una enfermedad”.

En palabras de Cabito: “Matías habló de ‘adicciones’. No sé a qué se refería y me gustaría que lo aclare”, poniendo un manto de dudas sobre las expresiones de Matías. "Habló de adicciones pero si fue por la comida, no es una adicción, es una enfermedad”, cerró.