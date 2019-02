Ahora, a la espera de una oferta laboral, la posibilidad de sumarse al show de Marcelo Tinelli es una tentación muy grande. “Me gustaría ir, pero no me van a llamar. Me parece que buscan otro perfil de gente: personas populares que tengan algo más para aportar. Yo soy un perfil bastante más bajo de lo que buscan para el Bailando", se sinceró en diálogo con Teleshow.

A pesar de esta apreciación del humorista, su tormentoso alejamiento de Basta de Todo y sus diferencias públicas con Matías Martin lo transforman en un candidato perfecto. “Me divierte hacer televisión, comunicar, estar delante de la cámara, que la gente me escuche. Estoy disponible. Necesito pagar el alquiler”, aseguró en una charla con Los Ángeles de la Mañana.

Actualmente, Cabito se encuentra entrenando y realizando una dieta que le permita recobrar algunos kilos para alcanzar su peso ideal. "Me faltan cinco kilos. Estoy entrenando, estoy comiendo poquito, pero está todo controlado. Ya los voy a subir", aseguró. En plena forma, y tras su primer escándalo mediático, no sorprendería que sea convocado.

