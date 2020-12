Cachete Sierra: las fotos hot que se filtraron

Mi video.mp4 Crédito: El Trece El Trece

El actor, quien a pesar de adentrarse en un mundo diferente con el reality del Cantando 2020 y en el cual ya quedó como uno de los 10 finalistas, continuó trabajando en SEX de una forma diferente. La obra de Muscari se realizó por cuestiones de pandemia, de manera virtual, y el miedo a que los videos que se mostraban en la misma se filtraran siempre estuvo presente.

"Eso es de un video de bienvenida de Sex", comenzó explicándole a Maite, la notera del programa de De Brito "Los Ángeles de la mañana". "Yo tenía miedo de hacer la obra así porque no es lo mismo que en un teatro", remarcó Cachete Sierra haciendo referencia a la virtualidad y el streaming en una obra donde hay muchas experiencias de seducción y al desnudo, con escenas que comprometen a los actores si se filtrara ese contenido.

cachete sierra los angeles de la mañana.mp4 Las declaraciones de Cachete Sierra al respecto en el programa de Ángel De Brito "Los Ángeles de la mañana" - Canal Trece

De hecho no es la primera vez que sucede. Noelia Marzol y Diego Ramos pasaron por dicha situación, pero ahora fue el turno del muchacho que se roba todas las miradas tanto en el Cantando 2020 como en SEX.

"Ya cortamos hace un tiempo y todavía siguen apareciendo y hay cosas que no está bueno que se filtren. Yo tenía miedo de hacerlo virtual, no era lo mismo que en el teatro pero nada es efímero en Internet. Pero si hay alguien que lo tiene y lo quiere subir nos dedicamos a bloquearlo y a denunciarlo, más que eso no podemos hacer", explicó.

Las dudas de si sus declaraciones son reales o no, están presentes y las redes sociales apuntaron a que ese era un video casero del propio Sierra. Pero el actor le dijo a la movilera sin vueltas "Es un video de bienvenida de SEX, si querés te lo paso entero".