Cacho Deicas reapareció en su cumpleaños tras sufrir un ACV

El artista santafesino sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) a comienzos de este año y se sigue recuperando en medio de una polémica pública con los demás integrantes de su grupo.

“Hola, hola, queridos amigos... Bueno, quiero agradecerles por este medio todos los saludos, todas las bendiciones que me han mandado. Sabemos que tuve un ACV muy importante, pero bueno, hoy es el día de mi cumpleaños y la gente no se ha olvidado”, dijo Cacho mirando a cámara.

“Me han mandado saludos de lugares inhóspitos, así que aprovecho la oportunidad para saludarlos y agradecerles a lo que hicieron por mí. ¡Abrazo grande!”, cerró en su saludo.

La interna de Los Palmeras

Rubén Cacho Deicas, voz de Los Palmeras, sufrió un ACV y la banda tuvo que suspender varios shows debido al tiempo que necesita el cantante para poder recuperarse como corresponde.

Pero comenzaron los enfrentamientos con los integrantes del grupo musical santafesino que deseaba regresar a los escenarios y que aseguraba que los familiares de Deicas no le permitían comunicarse.

Mientras que en las redes el artista cambió su biografía, en la que se presentaba como “cantante de Los Palmeras“, y lo reemplazó por "cantante de cumbia santafesina”.

Este detalle y los conflictos con los otros integrantes de la banda llevaron a los fanáticos a pensar en la disolución del grupo, algo que lamentaron mucho desde las redes sociales ya que el grupo tiene varias generaciones de seguidores.

image.png

Esto generó la sospecha entre el público de que Deicas podría estar anunciando su ida del grupo con el que se hizo famoso.

“Cacho no maneja redes, no maneja ni el WhatsApp. Eso lo maneja un hijo que vive a más de 10 mil kilómetros de acá, vive en España. O sea que no lo podés tomar de ninguna manera”, le dijo Adrián Forni, manager del grupo desde hace dos años, a Teleshow.

“Desde antes de salir a la gira, hablé con Cacho y estaba todo bárbaro. Después salimos de gira, pasó eso en el medio y todavía no he hablado con él. Hoy le mandé un saludo por su cumpleaños. Se lo mandé a la mañana y no me respondió, pero... ¿Sabés cuántos mensajes debe tener? 4 millones. Fuera de eso, por recomendación médica, Rubén cortó con el celular, lo puede ver dos veces por día como máximo. Por eso hoy ni lo quise llamar. Yo lo llamo los martes, pero dije: ‘No, hoy no es día para hablar con él’. Capaz entre hoy y mañana me junte a hablar con él”, agregó el representante.

“Además, Cacho no es simplemente el cantante de Los Palmeras: es socio y dueño, con Marcos Camino, de Los Palmeras”. clarificó el manager.

Los Palmeras 2.jpg

Por su parte, el grupo decidió poner un reemplazo en la voz principal para afrontar los compromisos ya pactados en la nutrida agenda veraniega del grupo. Esto hizo que el hijo de Cacho usara las redes sociales para ventilar la decisión que tomó Marcos Camino, acordeonista y otro de los históricos del grupo, debido a esta delicada situación.

El joven expuso con pruebas al compañero de su padre y dio a conocer la interna que había en la banda. El hijo del líder de la banda, Luciano Deicas, aseguró que le están insistiendo para regresar a los escenarios, cuando la prioridad es que pueda recuperarse como corresponde.